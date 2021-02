Illa dice que no pactará con los independentistas pero avanza que apoyará indultar al golpista Junqueras

¡Llegas tarde, Illa!

Así le dirían al candidato socialista a la Generalidad catalana, remedando la frase que le decían a Matías Prats, presentador de las noticias del fin de semana de Antena 3, en un anuncio sobre seguros.

Y es que ahora el líder del PSC-PSOE se quiere poner el traje de político constitucionalista al esgrimir que él no pactará con los independentistas a la hora de alcanzar la poltrona autonómica.

Sin embargo, Illa va con retraso porque ese anuncio ya lo han hecho las fuerzas secesionistas al haberse comprometido a no acordar la presidencia de Cataluña con los socialistas.

Y tampoco los votantes del PSC-PSOE que alberguen la esperanza de tener un Ejecutivo sin componentes soberanistas pueden tenerlas todas consigo.

A día de hoy, a falta de que se repartan el domingo 14 de febrero de 2021 las cartas definitivas, la tendencia que ha ido viéndose en las encuestas es que solo los partidos de Laura Borrás (Juntos por Cataluña), Pere Aragonés (ERC) y el de Salvador Illa (PSC-PSOE) son los que realmente tienen opciones de llegar a la Presidencia.

Pero nunca solos, tienen que apoyarse entre ellos. Y, de tener alguna opción Illa, nunca podría ser descartando a esas otras dos fuerzas. Ni siquiera sumando lo que PP, Ciudadanos y VOX puedan lograr en las urnas llegaría Illa a la mayoría absoluta.

Por eso, aunque con una mano niega el pacto con los independentistas, por el otro deja caer que apoyará el indulto para el golpista Oriol Junqueras (ERC).

En ‘Herrera en COPE’ ha repetido este 11 de febrero de 2021 la cantinela que tiene el PSOE sobre este asunto:

Illa tampoco se libró del escándalo que supuso su negativa a someterse el 9 de febrero de 2021 a una PCR antes del debate electoral en TV3.

Según ha sostenido el exministro de Sanidad con Carlos Herrera en COPE:

Me dijeron que era recomendable hacerse una PCR, nadie me dijo que era obligatorio. Yo decidí no hacerlo porque los protocolos dicen que uno se tiene que hacer la prueba cuando tiene síntomas o cuando es contacto estrecho de un positivo.