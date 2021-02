Twitter se mofa de Isa Serra (Podemos) por escandalizarse de que TVE eche al rotulista que atacó a Leonor

Isa Serra no entiende o no quiere entender la gravedad que supone ese ataque a la Corona desde RTVE.

Es lo que tradicionalmente se llama ir a por lana y salir trasquilado.

Bueno, en este caso, trasquilada.

Isa Serra, la líder de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, mostraba en la tarde del 10 de febrero de 2021 su estupefacción por el hecho de que en TVE se procediera a cortar la cabeza del rotulista y de otros responsables que previamente habían atacado a la princesa Leonor.

La Administradora Provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamenta profundamente el grave error que se ha producido en ‘La hora de La 1’ (@LaHoraTVE) en un rótulo sobre la princesa Leonor. https://t.co/ANRnld8pAy — RTVE Comunicación (@RTVE_Com) February 10, 2021

Por supuesto, para que además quedase constancia de la preocupación y del escándalo que a la podemita le generaba esa decisión de la TVE de Rosa María Mateo, procedía a calcar la estrategia que tienen todos los miembros de la formación morada, ir a quejarse a Twitter:

¿Alguien puede explicarme qué está mal en el rótulo de TVE? ¿Cómo puede ser que vayan a despedir a trabajadores por ese rótulo? ¿Pero qué es esto? — Isabel Serra (@isaserras) February 10, 2021

Y claro, el resultado no podía ser otro que un torrente de risas y burlas hacia la podemita Serra por no enterarse o no querer enterarse de la gravedad de ese ataque contra la heredera al trono de España:

Cada vez que aparezca en TV una noticia de algún juicio con condenados debería poner en el rótulo «.., como Isa Serra» — Invader Tabarnian.💚 ¡ Oooooo🎗️é! 💚🖤❤💛❤🖤 (@DavidSe35868081) February 11, 2021

Se podria rotular.. «Pablo Iglesias se integra con los terroristas igual que su padre»???

Se podría??? — Candy 🇪🇸👑🇪🇦 (@Candy_Chasirasi) February 10, 2021

Es que este titular está muy bien para El Mundo Today, El Jueves o Mongolia, no para RTVNE, hay que pensar un poco, no escribir lo primero que se te viene a la cabeza.

😂🤣😃😄😅😆😉 pic.twitter.com/0iTcoWEDde — Mr Gold Silver (@MrGoldSilver) February 10, 2021

Como es posible que no hayas entrado todavía en prisión estando ya condenada? Pero qué es esto? — Amadeus (@AmadeusOnFire) February 10, 2021

Te lo explico yo que se ve que te cuesta. Es una menor. El titular no es digno de un periodista. La constitución se cambia con votos y no dando por culo. Y por lo visto no os llegan para cambiarla aún. Así que de momento lo democrático es la monarquia parlamentaria. Era fácil ves — Fernando Abalo (@chifer_abalo) February 10, 2021

Si a Isa Serra le parece un rótulo correcto creo que es ya motivo más que aparente de que esos trabajadores de RTVE se merecen ser despedidos. — Álvaro (@PzAlvaro_) February 10, 2021

Cada vez que aparezca la palabra «condenada» que pongan «como Isa Serra»… espumarajos de bilis veremos entonces. — Rafael Hdez. Franco (@RafaHdezFranco) February 10, 2021

Enseguida lo entenderá con este ejemplo, Doña Isabel.

En la Cañada Real tienen nieve todo el año, como en Colombia.#TuiteaComoTVE — Francisco Pizarro ❌ 🇪🇸 (@Heidimetal74) February 10, 2021