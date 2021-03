Cantó corre a gorrazos a Marlaska: «Le pagamos la cinta a quien no paga los chalecos de Policía y Guardia Civil»

Está en un momento de forma indiscutible.

Toni Cantó, parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, no pierde ripio de lo que sucede en la política nacional.

Y tiene mérito que sea una de las voces críticas al Gobierno de Pedro Sánchez viendo, paradójicamente, el percal de los dirigentes de su partido que, empezando por la presidenta, Inés Arrimadas, parecen más proclives a respaldar la causa socialcomunista.

El político naranja no ha ignorado uno de los temas más candentes de estas últimas fechas.

Aunque eclipsado por el gran terremoto político que ha sacudido a Murcia por la moción de censura de Ciudadanos y PSOE para que el primero se haga con la presidencia de la Región y los socialistas con la alcaldía capitalina, Cantó no se ha olvidado de la cinta de correr de Marlaska.

El parlamentario valenciano no sale de su asombro ante las imágenes del ministro del Interior corriendo en una cinta en la sede de su departamento.

Y menos concibe aún que esa cinta de correr haya sido pagada con fondos públicos cuando, por ejemplo, se le ha negado el pan y la sal o, mejor dicho, los chalecos de protección a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Entre los seguidores de Toni Cantó hay quien ha sugerido un ocurrente cambio de apellido para el titular del Ministerio del Interior, cambiarle lo de Marlaska por lo de ‘Malgasta’:

