Arcadi Espada exige la «muerte digna» de Ciudadanos

Sangre, sudor y lágrimas ha debido costarle escribir la tribuna.

Arcadi Espada, uno de los fundadores de Ciudadanos, está en shock viendo como su partido ha entrado en una deriva casi imposible de enderezar.

El esperpento de Murcia, con consencuencias en Madrid, ha puesto al partido naranja en el ojo del huracán.

Quienes como Espada siente mucho más que aprecio a esta formación, a día de hoy ven improbable que salga de la UCI y casi ven más cerca que acabe en la morgue política.

Al columnista de El Mundo le produce auténtica lástima como la fuerza que junto a otros decididos valientes en Cataluña fundaron hace 15 años, ahora sea una sucursal más de arribistas.

Para Espada lo sucedido en Murcia es solo una muesca más de lo que está aconteciendo en la política patria:

El problema clave de la política española es que se dedican a ella, en una proporción abrumadora, personas como esas tres de Murcia que se echaron atrás a las pocas horas de firmar la moción de censura contra el presidente de la Comunidad. El tipo de personas con las que tan bien se entiende el secretario general del Partido Popular , que ha obtenido un gran éxito en lo que es su auténtica especialidad. Estas personas tienen un flácido concepto de la ética, pero lo que a mí me mata es lo estético.

Para Espada, el momento en el que posiblemente comienza a pudrirse Ciudadanos es con un Albert Rivera ensoberbecido y creyendo que puede ser no solo el líder de la derecha, sino que no aprovecha la ocasión de oro de ser vicepresidente con Sánchez para, de paso, cortarle las alas populistas:

Los errores principales de Albert Rivera arrancaban de que no daba más de sí –y aún, más precisamente, de su nerviosa obstinación en disimularlo–. Pero si hoy no es vicepresidente de Sánchez no solo es por su garrafal negativa a cuadrarlo con un pacto, sino por el olor a leche corrompida que exhalaba desde que salió en la tele abusando de aquel perrillo. Debajo de un hombre que así se mostraba debía de haber una microbiota intratable. Todos los hombres tenemos más materia bacteriana que materia gris; pero hay algunos casos formidables.