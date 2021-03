Comienza la desbandada en Ciudadanos: Fran Hervías deja su escaño en el Senado para irse al PP

Comienza la desbandada en Ciudadanos.

Si ya en su momento diputados como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto dejaron el escaño en el Congreso de los Diputados por los bandazos de Inés Arrimadas, ahora la fuga puede ser de órdago a la grande.

Por lo pronto, quien fuera secretario de Organización de los naranjas en tiempos de Albert Rivera, el granadino Fran Hervías, ha optado no solo por pedir la baja como militante, sino que incluso renuncia a su acta de senador.

Y tiene claro que su futuro, tal y como desvela en una entrevista este 14 de marzo de 2021, está en el seno del Partido Popular.

Previamente, en una carta de despedida como militante de Ciudadanos, asegura que se marcha del partido por los acercamientos de la actual dirección a Pedro Sánchez:

Hoy es un día triste. Tras casi 15 años de militancia en Ciudadanos, con centenares de miles de kilómetros a mi espalda construyemdo un proyecto político liberal en España y fiel a mis principios y convicciones, ha llegado el momento de decir adiós.

Lo hago con tristeza y tras una reflexión sosegada. Hoy, Ciudadanos se ha convertido en un partido que es parte del problema y no de la solución. Abandonando los valores y principios liberales para convertirse en una muleta más del sanchismo. Por ello, he decidido dejar mi militancia y mi acta del Senado. Por mis valores y mis convicciones no puedo seguir representando a un partido que ha cambiado su ideología y sus principios.

Durante estos meses he trasladado internamente mi malestar a destacados dirigentes de Ciudadanos por la estrategia política que abandonaba nuestros valores de defensa de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión. El sanchismo es incompatible con la libertad y así he intentado hacerlo ver en varias ocasiones sin éxito.

España está gobernada por una banda cuyo único objetivo es aniquilar nuestro marco constitucional. Ciudadanos nació precisamente para hacer frente a esos que buscan recortar nuestros derechos y libertafes. Sin titubeos ni medias tintas. No luchamos y sacrificamos tanto para convertirnos en uno más de la banda.

Hoy España se debate entre ser una nación de ciudadanos libres e iguales o ser el proyecto rupturista y de caos del sanchismo, entre los que amamos a España o los que buscan aniquilar nuestro país, entre los que defendemos nuestro marco constitucional o los que buscan dinamitarlo.

Necesitamos un proyecto político fuerte que piense más en el interés general que en los votos. Un proyecto que lleve a cabo las políticas que necesita España para avanzar hacia una economía del conocimiento que nos proporcione prosperidad y justicia social, que defienda una España diversa, pero unida. Un proyecto en el que el interés de España esté por encima de todo.

Finalmente, quiero agradecer su generosidad, esfuerzo y dedicación a todos aquellos que han estado junto a mí estos años, dejándose la piel para hacer realidad un sueño. Aquellos que no se ven, pero que son los grandes artífices de los éxitos que conseguimos juntos. En su día lo logramos y estoy convencido que volveremos a estar juntos para que España gane la libertad. Nunca dejéis de luchar por nuestros sueños. ¡Gracias por tanto!