Los ex de Ciudadanos sentencian a la Ejecutiva, que se desangra con las últimas salidas: «Deberían largarse»

El goteo de diputados y senadores abandonando Ciudadanos empieza a desangrar a un partido que ya agonizaba.

Este 18 de marzo de 2021 le han llegado varios ‘palos’ más en forma de parlamentarios que abandonan su grupo pasándose al mixto, y también algún que otro abandono de acta.

Al diputado Pablo Cambronero y dos senadores, Emilio Argüeso y Ruth Goñi), se le suma ahora la salida de Marta Martín -abandona el escaño-.

En esta tesitura, resulta esencial mirar a los pesos pesados antiguos de Ciudadanos, que ya no están pero que revolotean alrededor en una suerte de un “ya os lo dije” constante. Y tenían razón. Pero Inés Arrimadas sigue sin verlo.

Es el caso de, por ejemplo, Juan Carlos Girauta, uno de los hombres más importantes del partido con Albert Rivera, que siempre ha hablado sumamente claro y así lo sigue haciendo:

Cuando el partido es el tránsfuga, cuando da un giro de 180 grados, cuando se abraza a Sánchez, que promueve todo lo que Cs siempre denunció… entonces quien debería largarse es esa cúpula que ha perdido un millón de votos en Cataluña y que se va a quedar sin escaños en Madrid. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) March 17, 2021

En la misma línea se mostraba también otro peso pesado de la etapa de Rivera, el empresario Marcos de Quinto:

Los cargos electos de un partido no son siervos que pertenezcan a sus dirigentes y tengan -forzosamente- que plegarse a sus caprichos y volantazos ideológicos, bajo amenaza de ser vilipendiados y tachados de “corruptos tránsfugas”. Mal partido es aquel que no respeta a su gente. https://t.co/Ef6FnXY2Gj — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) March 17, 2021

No hace falta contar lo que está opinando otro de los recién salidos del partido, Toni Cantó, pero por si acaso:

Cualquier cosa que se acerque al sanchismo se pudre… pic.twitter.com/RFElmgcNnr — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 17, 2021

Toni Cantó: «Rivera se fue como un señor…»

Fue a la salida de la ejecutiva extraordinaria, dando un portazo, cuando pillaron a un Toni Cantó en caliente y más claro imposible:

Yo he dicho que no podemos ir solos a las elecciones de Madrid, debemos ir en suma con el PP. No parece que estén muy por la labor, pero con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, que es una de las razones de que se haya roto ese gobierno. Obviamente dimito de esta ejecutiva; ahora me voy a Valencia y entregaré mi acta de diputado. Y mandar un recuerdo a un afiliado por el que estoy aquí, Albert Rivera, que dio una lección de cómo se comporta un señor, pero por desgracia es una lección que muchos de los que están ahí dentro no han tomado nota.

Estoy en un estado lamentable, cabreado, triste, permitidme que no hable porque me arrepentiré.