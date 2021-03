Autozasca de Edmundo Bal (C’s): así negaba 24 horas antes su posterior candidatura a las elecciones en Madrid

Decía José María García que el patrimonio de un comunicador es su palabra.

Y ese mismo aserto debería de valer para los políticos.

Algunos representantes de las diversas formaciones creen que el ciudadano es amnésico o que, directamente, tiene memoria de pez.

Creen esos arribistas que el votante no se pispa de sus piruetas dialécticas y de como sus promesas caducas más rápido que un yoghourt.

Un ejemplo claro y manifiesto es el de Edmundo Bal, quien se postuló el 18 de marzo de 2021, salvo que las bases dijeran lo contrario, como candidato de Ciudadanos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021.

Lo paradójico del caso es que este abogado del Estado había negado la mayor 24 horas antes.

El 17 de marzo de 2021 aseveraba que él no estaba en esa misión de presentarse a luchar por la presidencia de la Puerta del Sol.

Apuntaba entonces Bal que:

Lo descarto, lo descarto. Sé que hay medios que están diciendo esto. En una rueda de prensa un periodista me lo preguntó y yo me quedé asombrado porque no imaginaba que ni siquiera alguien pudiera pensar en esa posibilidad, pero formalmente le digo que yo no me voy a presentar.

Sin embargo, las palabras vertidas por el diputado naranja en el Congreso de los Diputados tuvieron menos firmeza que un árbol afectado por la borrasca Filomena.

El 18 de marzo de 2021 optaba por presentar sus reales para luchar por la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ante el vídeo que Jesús Cintora (TVE) puso el 19 de marzo de 2021 con sus declaraciones del 17 de marzo de 2021, Bal aseguraba que:

Lo primero que le quiero decir es que vea usted que en esa rueda de prensa me estoy riendo. Y me estoy riendo porque estoy diciendo la verdad. En ese momento estaba diciendo lo que sentía y lo que iba a hacer de verdad. Efectivamente, como usted dice, las cosas en política cambian de una manera repentina.

El político naranja desvelaba la conversación mantenida con el hasta ahora vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, animándole a dar el paso:

Lo que pasa es que esa misma tarde me llama Nacho Aguado, y yo tengo un enorme aprecio por él porque hemos hecho mucha campaña juntos, y me dice que «mira yo he pensado que el mejor candidato eres tú, que la gente está ilusionada contigo, que la gente te tiene mucho respeto y que tú eres un político que acaba de llegar a la política y que no tienes mochilas, que eres de Ciudadanos al 100% y yo creo que tú eres el mejor candidato».

Edmundo Bal, ante este apoyo de quien había sido dos veces cabeza de cartel por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, aseveró que: