García Egea despide al Iglesias vicepresidente: «Tanta paz lleves, como descanso dejas»

Teodoro García Egea ha despedido al Pablo Iglesias vicepresidente durante la sesión de control al Gobierno de este 24 de marzo de 2021, el último pleno del podemita. El ‘popular’ le ha exigido que renuncie también a su acta de diputado, para que concurra a las elecciones autonómicas madrileñas «como un ciudadano de a pie más» y no como un aforado.

El todavía vicepresidente le ha asegurado que dimitirá como diputado también, algo que suma más riesgo si cabe a su arriesgada operación de presentarse a las elecciones del próximo 4 de mayo de 2021 para competir contra Isabel Díaz Ayuso.

García Egea: Señor Iglesias, cuando vaya a hacer campaña electoral a su antiguo barrio de Vallecas, ¿cómo creen que le van a recibir los vecinos? ¿Les va a volver a explicar que lo realmente peligroso es el rollo de políticos que viven en chalets? Que es inmoral comprarse una casa que vale más de 600.000 euros o que los políticos deben coger transporte público. Yo le voy a dar algunas ideas para su campaña electoral: a las personas que con mucho esfuerzo consiguen comprarse una casa, háblele usted de cómo proteger a los okupas. A los que se esfuerzan por conseguir un empleo, explíqueles los enchufes y las puertas giratorias en su ministerio, a los que pelean por un trabajo, cuente cómo han llegado sus asesores a dónde estaban. A los madrileños, dígales que les va a subir a todos los impuestos. Le doy un consejo, predique con el ejemplo, dimita como vicepresidente, como diputado, y preséntese como un ciudadano de a pie, si privilegios ni aforamientos

Iglesias: Sí, dimitiré como diputado antes incluso que como vicepresidente, nosotros no somos como ustedes

García Egea: Pues tiene usted la oportunidad de salir de ese banco, ir al registro y formalizar su dimisión, todo lo demás será palabrería. Le anuncio que vamos a pedir una comisión de investigación para investigar el caso del Plus Ultra, un caso escandaloso. Señor Iglesias, de su programa electoral se espera lo mismo que de sus 14 meses de Gobierno, ¿por qué no le dice a los madrileños lo que decía hace unos meses, que aquí se pagan pocos impuestos? Yo le quiero dar una primicia, usted acabará en la Puerta del Sol, pero en la plaza, donde disfrutará del Gobierno del PP. El efecto Iglesias provocará que usted tenga los días libres para ver cómo el PP gobierna. Ha sido un placer debatir con usted, pero tanta paz lleve como descanso deja.

Hay un diputado que va a notar más que nadie la ausencia de Iglesias en las siguientes sesiones de control: Teodoro García Egea. Todas las preguntas registradas por el sec.gnal del PP han ido dirigidas al vicepresidente segundo. En total, 29. — María Blanco (@Mariablanco_) March 24, 2021

Iglesias: Ustedes dicen que van a ganar las elecciones en Madrid. Pero no hablan de otra cosa. ¿Qué sentido tiene que en una sesión de control al Gobierno usted me esté hablando de las elecciones de Madrid y me dé consejos sobre la campaña electoral? Lo que ocurre es que ustedes no están tan seguros porque Madrid es de lo poquito que os queda, su proyecto es atrincherarse en Madrid.