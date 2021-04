Echenique, que llamaba ‘ketchup’ a la sangre de la pedrada a De Meer, rabia contra VOX por decir que el ‘molotov’ a Podemos es un montaje

Le han pringado a base de bien.

Y no precisamente con sobres de ketchup.

Pablo Echenique, el locuaz portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, se ha llevado un buen revolcón en Twitter.

Todo a resultas del ataque que la sede del partido morado ha sufrido en Cartagena (Murcia).

Según el político comunista, hay simpatizantes de VOX que han puesto en solfa la explosión en el local de los podemitas en la ciudad murciana y hablan directamente de un montaje.

Eso ha puesto rabioso a Echenique que, como los niños pequeños, rápidamente ha ido a quejarse en su muro de la red social del estornino:

Sin embargo, muchos han sido los tuiteros los que le han sacado al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados este viejo tuit del 28 de junio de 2020 cuando arrancó la campaña de las elecciones vascas.

El político morado, tan rabioso ahora por el ataque a la sede de su partido en Cartagena (Murcia) decía esto sobre la agresión recibida por la diputada de VOX Rocío de Meer en un mitin en Sestao (Vizcaya) el 26 de junio de 2020.

La parlamentaria nacional era golpeada en la ceja de una pedrada. De hecho, faltó el canto de un duro para que hubiese podido perder el ojo.

Sin embargo, a juicio de Echenique, no hubo tal agresión y que la sangre que tenía en su rostro la parlamentaria del partido de Santiago Abascal no dejaba de ser salsa de tomate:

Por supuesto, otros usarios de la red del pajarito azul le han recordado esas miserables palabras a Echenique y le precisan que si ahora otros sospechan de los ataques a Podemos es, precisamente, porque los morados han sido los primeros en poner en solfa las agresiones a sedes y políticos de otros partidos:

