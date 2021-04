EL NÚMERO 5 DE ISABEL DÍAZ AYUSO EN LA PLANCHA DEL PP RECUERDA AL CANDIDATO SOCIALISTA QUIÉNES SON LOS SOCIOS PREFERENTES DEL PARTIDO DE PEDRO SÁNCHEZ

Toni Cantó hace trizas la imagen de Ángel Gabilondo tras las críticas de este a la ‘foto de Colón’

"Paremos el Gobierno de los de con Bildu no vamos a pactar, de los que no podían dormir con Pablo Iglesias de vicepresidente, de los que no podían dejar la gobernabilidad en manos de los nacionalistas"