Antonio Maestre agrede a Bertrand Ndongo y al cámara de Javier Negre en el mitin de VOX en Vallecas

VOX tenía claro que la izquierda más extremista iba a montar su performance en el barrio de Vallecas (Madrid).

Y a fe que en la tarde del 7 de abril de 2021 ha quedado constatado que los temores de los Santiago Abascal, Rocío Monasterio o Macarena Olona no eran infundados.

Uno de los que ha perpetrado un boicot y una provocación constante ha sido el periodista Antonio Maestre (La Marea).

El ‘plumilla’ se dedicó a caldear el ambiente desde el principio.

La plaza de la Constitución en Vallecas está rodeada de UIP que hacen filiaciones fuera de la plaza por motivos estéticos. Un grupo de UIP se ha bajado a filiar a 2 personas por llevar la bandera republicana. Me han querido filiar a mi hasta que les he enseñado el carné de prensa

El problema para Maestre es que le han reconocido militantes de VOX, entre ellos Bertrand Ndongo, que ha ido a afearle su actitud provocadora.

Lejos de que Maestre se disculpase o rebajase el tono, optó por sacar a pasear sus puños y agredir tanto al político del partido de Abascal como al cámara de la televisión de Javier Negre, Estado de Alarma, llegando a tirarles el móvil al suelo:

Bertrand Ndongo (VOX) y el concejal que hace de cámara para Negre me han reconocido y han ido a acosarme. Y a mí no me acosa nadie y les he tirado el móvil suelo. Conmigo va lista esta gentuza. pic.twitter.com/tdlv658JDI

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 7, 2021