Pablo Iglesias desbarra en las redes y ‘culpa’ a Carlos Herrera de los ataques a las sedes de Podemos

¡Cómo se nota que Pablo Iglesias está en precampaña electoral!

El líder de Unidas Podemos, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo de 2021, quiere presentarse como víctima de los supuestos ataques de los medios de centro-derecha.

Este 7 de abril de 2021 el señalado ha sido Carlos Herrera.

El director de ‘Herrera en COPE’ comentó a lo largo de la mañana una cuestión relacionada con Unidas Podemos y simplemente dijo que el partido era «escoria».

Lo curioso es que no es la primera vez que el periodista almeriense se ha referido así a la hora de hablar de los morados y nunca se había producido ninguna respuesta oficial.

Sin embargo, lo que ha sido un comentario aislado en un programa de siete horas, le ha servido al exvicepresidente del Gobierno socialcomunista para salir con todo su odio contra Carlos Herrera.

Según el podemita, ahora Herrera ha pasado de insultar a Iglesias a hacerlo directamente de todo el partido:

Hoy Carlos Herrera, desde la radio de los obispos, ha dicho que los de Unidas Podemos somos escoria. Ya no es que me insulte a mí, que me va en la responsabilidad, sino que dice sin cortarse un pelo que los de Unidad Podemos son escoria.