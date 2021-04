Iglesias, que ahora exige un pastón tras salir de Moncloa, decía esto en 2015: «Revocaré las pagas vitalicias»

El vídeo no tiene el menor de los desperdicios.

En realidad, toda la hemeroteca de Pablo Iglesias y su panda de Unidas Podemos es una joya a conservar.

Por eso no fue de extrañar que, en su momento, Pablo Echenique, que llegó a sonar como ministro, hiciese un borrado masivo de su Twitter hasta hacer desaparecer cerca de 9.000 tuits.

Ahora que el ya exvicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista se haya descolgado con una opulente exigencia económica por haber abandonado Moncloa, sale a la luz una pieza videográfica demoledora.

Iglesias, en el año 2015, concretamente el 2 de diciembre, a poco de dar comienzo la campaña electoral de las generales, mantenía un encuentro con simpatizantes.

Una de las asistentes al evento le hacía una observación y una pregunta muy directa al entonces candidato morado a la Presidencia del Gobierno de España:

De tu respuesta va a depender mi voto, ¿vas a revocar, con carácter retroactivo, todas esas pensiones vitalicias que tiene toda esa gente que ya no se merece cobrar porque ya no trabajan para el Estado porque ya no son presidentes ni ministros?