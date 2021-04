Pablo Iglesias (Unidas Podemos) es el candidato peor valorado por los madrileños de cara al 4-M

Se le deben de estar poniendo de corbata.

Pablo Iglesias, que se postuló unilateralmente como candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4 de mayo de 2021 a la Comunidad de Madrid, está viendo que las encuestas no le son favorables.

Desde luego la de este 10 de abril de 2021 no le deja en buen lugar.

Y eso que no es la de la prospección de escaños que su partido puede obtener en las urnas.

Casi, conociendo al personaje, que esta es peor porque va directamente contra su elevado ego.

Según el sondeo de este fin de semana que lleva el diario ABC, realizado por GAD3, Pablo Iglesias es, con diferencia, el candidato con peor valoración entre los madrileños.

El aspirante morado obtiene una nota del 2,4 sobre 10, a un punto de distancia de la siguiente en la clasificación.

El exvicepresidente consideró que sus 15 meses en la Vicepresidencia segunda del Gobierno de Pedro Sánchez iban a suponerle un plus a la hora de remontar la valoración del candidato de Unidas Podemos para el 4-M, pero está claro que sus deseos han chocado contra la cruda realidad.

AYUSO AGUANTA LAS INVECTIVAS SOCIALCOMUNISTAS

Y si la táctica de Iglesias es la de atacar a Isabel Díaz Ayuso, la líder del Partido Popular, para socavar sus expectativas electorales, también pincha en hueso.

Porque este análisis de GAD3 deja bien a las claras que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid es, con diferencia, la mejor valorada y la única que aprueba, con un 5,4 en abril de 2021.

Cierto es que ha bajado, casi de manera imperceptible, un poco en esa valoración, un 5,6 registraba en marzo de 2021, pero por contra ha subido en el apartado de ser también la candidata más conocida entre el electorado.

Tanto es así que ahora mismo solo un 0,02 de madrileños no sabe quién es Ayuso.

NO HAY ‘EFECTO BAL’

Y si en Unidas Podemos la candidatura de Iglesias tiene una pésima valoración, tampoco es que en Ciudadanos la cosa esté para tirar cohetes.

Edmundo Bal, que optó por dejar su escaño en el Congreso de los Diputados, no obtiene una nota acorde a lo que seguramente esperaba Inés Arrimadas.

Un 3,5 sobre 10 es la valoración de este prestigioso abogado del Estado al que le ha tocado en suerte (o en desgracia) tener que defender una causa complicada, que Ciudadanos no solo no se hunda el 4-M en Madrid, sino que además no quede como un partido extraparlamentario.

ROCÍO MONASTERIO, A LA BAJA

La que también sufre una bajada en la valoración de candidatos es Rocío Monasterio.

La de VOX se deja tres décimas en la gatera, pasando del 3,7 al 3,4 en este sondeo del mes de abril de 2021.

No obstante, sí ha experimentado un crecimiento notable en su porcentaje de conocimiento por parte de los votantes madrileños.

Supera del largo el 93% cuando hace un mes no estaba siquiera en el 88%.

LA ‘PISTOLERA’ MÓNICA GARCÍA ATEMORIZA A SUS CONTRINCANTES DE LA IZQUIERDA

En la acera de la izquierda, Ángel Gabilondo (PSOE) es el mejor valorado, aunque no alcanza el aprobado.

Sí sube tres décimas, del 4,4 al 4,7, con respecto a la muestra demoscópica de marzo de 2021.

Pero ya ve con auténtico pavor como Mónica García (Más Madrid), la ‘pistolera’ más rápida al otro lado del río Manzanares, empieza a subir como la espuma.

Tanto es así que en cuestión de un mes García ha pasado de un 3,6 a un 4,3. Nada más y nada menos que siete décimas.

No es de extrañar que Pedro Sánchez y sus ministros socialistas se hayan volcado en la precampaña de un Ángel Gabilondo al que tienen que forzar a endurecer su mensaje.

Y es que Moncloa teme que el perfil bajo del candidato socialista provoque que muchos votantes huyan despavoridos y se sumen a la lista de Más Madrid.