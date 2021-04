Twitter convierte en tendencia el silencio de Iglesias y Monedero tras ser acusados de acoso a una exalumna

Se les ha debido de comer la lengua el gato.

Han pasado más de 24 horas y, de momento, sigue sin haber reacciones ni de Pablo Iglesias ni de Juan Carlos Monedero a las acusaciones hechas por una exalumna del cofundador de Unidas Podemos sobre un presunto acoso de estos hacia ella.

Es más, Pablo Echenique, un habitual en salir a apagar los incendios que crea el ‘macho alfa’, no ha tratado siquiera la cuestión en su cuenta de Twitter.

Ni tampoco se conoce una valoración de Irene Montero, pareja de Iglesias.

Y en verdad ninguna de las feministas de Unidas Podemos ha dicho siquiera esta boca es mía en relación a lo contado por la que fuera estudiante del profesor morado y hoy presentador de Público TV.

Y los tuiteros, que de tontos tienen bien poco, han convertido en tendencia ese silencio de Iglesias y Monedero, así como de todo el partido morado.

Los mismos que, por ejemplo, se lanzaron a defender, sin escuchar a la otra parte, a Rocío Carrasco, callan ahora como puertas frente al testimonio que, con pelos y señales, contaba Fernanda Freire sobre el «tocón» de Monedero o las insinuaciones de Iglesias.

De hecho, hay mensajes para aburrir, algunos con mucha gracia y talento:

Donde está el tweet para la estudiante de Iglesias y Monedero acosada? A ella no le crees? Eres una rata de alcantarilla al igual que tu macho alfa.

Viendo a Iglesias y Monedero, me da a mí que pocas veces se han echado agua para refrescarse en el baño. pic.twitter.com/QV56tGQVZn

Iglesias y Monedero ¿Quien no iría con estos cuerpos al baño a refrescarse? pic.twitter.com/NEgCWvEQXU

No voy a ser yo el que defienda sin pruebas a una mujer, pero manda huevos que los progres usen falsas contradicciones para defender a Iglesias y Monedero y poner el duda el relato de la joven. No niega los hechos. Dice que no los percibe como acoso. Usó el término como anzuelo. pic.twitter.com/LHhXxz79ov

— Sylvester Staline (@Ztalenin) April 9, 2021