Losantos clama contra la cobardía de Montero y la ‘Manada de la Complutense’: “Fernanda, te creemos. Los conocemos”

Se entiende rápido, en apenas dos plumazos, cómo funcionaba la llamada ‘La Manada de la Complutense’:

«Voy al baño a refrescarme, te espero ahí», le dijo Iglesias entre una ronda de copas. Cómo se pregunta ella misma: Recordaros que si el señor Pablo Iglesias y sus secuaces hacían esto a niñas de 18 cuando no eran nadie, qué no habrán hecho estos años.

Así dice una parte del relato de Fernanda Freire, la joven de 29 años que publicó en Twitter este pasado 7 de abril de 2021 una situación de lo más incómoda que vivió hace diez años con el hoy líder podemita:

Voy a contar una historia de acoso y machismo rancio que sufrí all por Noviembre de 2010. Ruego atención y difusión sobre todo a todas aquellas personas que se consideren feministas y este hilo llegue a su alcance. Abro hilo: — Ferrepelente (@Ferfreiref) April 7, 2021

Era el modus operandi de Iglesias, Monedero y algún podemita más, antes de crear el partido, cada jueves después de grabar La Tuerka, y sería sumamente desaprobado por la hoy ministra de Igualdad y todas sus secuaces -incluyendo a la de Asuntos Sociales y a la funcionaria niñera-. Sí, Irene Montero y Ione Belarra, gritarían el «Fernanda, yo sí te creo», si el protagonista de la acción no hubiera sido el mismísimo Pablo Iglesias.

Al podemita jefe, macho alfa, ÉL, recuerden que le iba bastante lo de hablar en términos despectivos, machistas y hasta agresivos, de según qué presentadoras de televisión. Lo tuvo que confesar ante el juez.

Jiménez Losantos: «Lo mejor es que Fernanda no se considera una víctima»

El tema de los líos amorosos de Iglesias da para libro, o para documental, que están ahora muy de moda.

Pero no lo verán en laSexta, ni en la Televisión Española podemita, ni en la Cadena SER ni en El País y no, no esperen a Irene Montero hablando de ello en Sálvame. Pero aún quedamos medios de comunicación como Periodista Digital o comunicadores como Federico Jiménez Losantos, que no quiso dejar caer el asunto en saco roto y lo abordó este 12 de abril de 2021, dedicando su columna en el diario El Mundo precisamente a Fernanda: «Fernanda, te creemos»

Lo mejor del testimonio de Fernanda Freire es que no se considera “una víctima” como Rociíto, pupila de Irene Montero […] cuando la llevaban a “hacer bulto” en aquellas mesas redondas con vocación de camas… Recordaba ayer Emilia Landaluce que de Podemos se decía que “era un plan para folgar que se fue de las manos”. Así que, Fernanda, te creemos. Los conocemos.

El #YoSiTeCreo selectivo de la izquierda

Otro lugar común en el que el relato de Fernando sí es recogido como merece es la red social Twitter, en la que se manifiesta con claridad esa doble moral de los ultras de la izquierda para creer a según qué tipo de mujer, dependiendo de quién sea el protagonista.

Viendo a Iglesias y Monedero, me da a mí que pocas veces se han echado agua para refrescarse en el baño. pic.twitter.com/QV56tGQVZn — mescojono 🇪🇸 (@mescojono) April 9, 2021

El #YoSiTeCreo selectivo de la izquierda o también llamado «Teorema de Iglesias y Monedero». pic.twitter.com/hzMairJs8x — Caesar: Drama, Legend, History (@cesarfuri) April 9, 2021

Cuando tonteaba en televisión con una jovencísima Rita Maestre

Las mujeres han supuesto buena parte de la perdición de Pablo Iglesias en su carrera política. Son demasiados los rumores, las desagradables y soeces historias confirmadas, y eso que ya tiene una pareja estable y tres hijos.

Recordamos aquí un pasaje horroroso, de esos que dan verdadera vergüenza ajena: cuando el macho alfa, entonces presentador de La Tuerka, tonteaba con su reportera, por aquella época, una jovencísima Rita Maestre. Ver para creer: