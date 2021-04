Sonia Sánchez, concejal de VOX en un pueblo de Granada, en la diana de los facinerosos: «¡Nazi fachorra!»

Un ataque rastrero y cobarde.

Solo así se puede definir lo que el 15 de abril de 2021 tuvo que presenciar Sonia Sánchez, edil de VOX en el municipio granadino de Las Gabias.

Los facinerosos socialcomunistas de turno se dedicaron a pintarrajear varios muros y paredes de la localidad con toda clase de insultos hacia la representante de la formación ‘verde’.

Así las cosas, Sonia Sánchez tuvo que ver como la llamaban «nazi», «fachorra» y «fascista».

Y todo gracias a la inoperancia de un ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha consentido por omisión los ataques contra la formación de Santiago Abascal.

En julio de 2020 fue contra VOX en el País Vasco y también en Galicia.

Luego, en febrero de 2021, en las elecciones catalanas, no hubo acto de esta formación sin que los facinerosos no tuvieran su oportunidad de apedrerar a la comitiva electoral.

Y, por supuesto, lo que viene pasando en Madrid, de cara a la cita del 4 de mayo de 2021, en cuanto VOX pisa un barrio obrero. Fe de ello dan los más de 20 policías heridos en el mitin de Rocío Monasterio en Vallecas el 7 de abril de 2021.

Sonia Sánchez, en un hilo de Twitter, condenaba los ataques recibidos:

😔 Pena es lo que he sentido hoy, ante el ataque de los intolerantes a bienes públicos y privados de los #gabirros , al ataque que ha sufrido la #PolicíaLocal y la @guardiacivil 👮 de #LasGabias . ​ ​Los gabirros son gente de bien que no merecen

que los energúmenos manchen su buen nombre.

​

​Me duelen sus insultos, pero no me callarán.

Lo q más me duele es la sensacion de inseguridad q todos mis vecinos han vuelto a sentir.

Mi apoyo también a la alcaldesa, vecinos y #FYCSE.

​#TuVozEnLasGabias#SiempreConNuestrasFfccse

— Sonia Sánchez Moreno (@Soniasanmor1) April 15, 2021