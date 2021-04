Los vecinos de Iglesias y Montero, hartos de sus caprichos y prebendas: «¡Tienen hasta ‘niñero’ para los perros!»

Luego se quejan de que les llamen los ‘marqueses de Galapagar‘.

Pero los hechos demuestran fehacientemente que su conducta está más cerca de la de esos ricachones con grandes ínfulas de prepotencia que de un humilde ciudadano del barrio de Vallecas (Madrid).

Pablo Iglesias e Irene Montero, en los apenas tres años que llevan residiendo en la localidad serrana de Galapagar, han conseguido poner de uñas a todo el vecindario.

La idílica urbanización Riomonte, en La Navata, ha visto alterada su vida normal desde que los dos máximos exponentes de Unidas Podemos optaran por residir en esta zona exclusiva.

No solo es el incordio de que la Policía o la Guardia Civil esté solicitando a vecinos y a visitantes el DNI y que se acredite de alguna manera el motivo por el cual se pasa muy cerca del chalet de Iglesias y Montero.

También se ha llegado a un punto máximo de hartazgo puesto que la pareja ‘morada’ ha obligado a los agentes a ir mirando las casas cercanas para comprobar que no tienen puesta la música alta o la bandera de España.

Los compañeros de La Razón publican este 17 de abril de 2021 un amplio reportaje sobre lo que piensan los residentes de esta urbanización de La Navata y la conclusión es clara: están hasta el mismísimo moño:

No sé por qué no se quedó en Vallecas. Sinceramente no le queremos aquí, es un incordio, te diría que el 90% de los vecinos estamos hasta la coronilla. Nos hacen sentirnos unos delincuentes, siempre con la Policía encima por su culpa.