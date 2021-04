Martínez-Almeida: «Ayuso demostrará el 4-M que se puede vencer a Pedro Sánchez»

Rápido, cristalino y sin marear la perdiz.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, no alberga la menor duda de que el 4 de mayo de 2021 se producirá un triunfo contundente del Partido Popular en las elecciones al Gobierno de la Puerta del Sol.

Asegura en una entrevista al diario La Razón este 18 de abril de 2021 que el triunfo de Isabel Díaz Ayuso va a demostrar que Pedro Sánchez no es imbatible en las urnas.

Y es que para Almeida está claro que el candidato real del PSOE en estas elecciones autonómicas no es otro que el actual presidente del Gobierno de España:

El primer edil capitalino considera clave que el voto de la derecha se aglutine en una sola opción y está convencido de que en el 4-M gran parte de votos de Ciudadanos y de VOX van a ir a parar al PP:

Almeida niega la mayor cuando le cuestionan sobre la posibilidad de que Ayuso esté haciendo sombra al presidente nacional del PP, Pablo Casado, sobre todo si se confirma un triunfo incontestable el 4-M:

Al alcalde de Madrid lo que le preocupa es que estos 15 días de campaña electoral den rienda suelta al juego sucio:

Me preocupa que sea una campaña sucia, en la que se haga un mal uso de las instituciones porque no se respete su obligada neutralidad. Y ya tenemos ejemplos, como cuando el presidente del Gobierno aprovechó un viaje oficial a Angola para poner en duda las cifras de contagios en la Comunidad de Madrid. Sin dar un solo dato, cuando todavía no sabemos el número real de muertos que ha habido en España como consecuencia de la pandemia. Si siembra dudas sobre las cifras de la Comunidad de Madrid, tendrá que decir por qué y acreditarlo, y si no, lo mejor es pedir disculpas.