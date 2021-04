VOX denuncia que el Gobierno Sánchez gasta 10 veces más en un MENA marroquí que en una viuda española

Imagen y mensaje impactantes.

En VOX tienen claro que no pueden perderse en la faramalla de explicaciones largas y aburridas.

Hay que ir al dato concreto. Por eso el partido de Santiago Abascal ha iniciado una campaña en la que denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está gastando diez veces más en un mena marroquí que en una viuda española:

De hecho, la candidata de VOX a la Puerta del Sol, Rocío Monasterio, ha repetido esta misma idea en los mítines de campaña:

El mensaje, dirigido especialmente a las zonas conocidad como el cinturón rojo de Madrid, está teniendo mucha repercusión.

Y, desde luego, el mensaje ha calado en los adversarios políticos, ya que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos están intentando echarle encima a la Fiscalía para que tenga que retirar el anuncio que, entre otros sitios, está en estaciones de cercanías de Renfe en Madrid como la de Sol.

El partido de la ‘pistolera’ Mónica García ya ha interpuesto una denuncia contra VOX en la Fiscalía Provincial de Madrid por posible delito de odio.

Según Más Madrid, se trata de un mensaje de «odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación personal, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional».

La formación de Errejón considera que debería de aplicarse el agravante previsto por el artículo 510.3 del Código Penal, que establece que las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que se hiciera accesible a un elevado número de personas:

Mientras, el partido liderado por Pablo Iglesias tacha la campaña de VOX de nazi:

Los ‘controladores’ mediáticos del Gobierno socialcomunista como Maldita Hemeroteca o Verifica TVE ya han puesto el grito en el cielo respecto a este campaña.

Según ello, la cifra de 4.700 euros mensuales podría extraerse de un acuerdo de Gobierno publicado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de aprobación del gasto de la contratación del servicio de acogimiento residencial temporal de 16 plazas para menores extranjeros no acompañados con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

Este contrato era de un importe de 448.448 euros y de una duración de seis meses, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Del cálculo por plaza y por mes, se extraería la cifra de 4.671 euros, un gasto que no iría en ningún caso destinado a una paga directa a los menores extranjeros no acompañados como se ha afirmado en los mensajes que se han difundido en redes sociales sino a la contratación de emergencia del servicio de acogimiento residencial temporal por parte de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

Sin embargo, el diputado de VOX Iván Espinosa de los Monteros refuta lo dicho por el verificador de la televisión pública porque él jamás ha dicho que esos MENA percibieran en mano ese dinero.

El parlamentario del partido de Abascal insiste en que su denuncia se ha referido siempre al coste que para las arcas públicas ha tenido el mantenimiento de esos menores extranjeros no acompañados.

De hecho, este 21 de abril de 2021, en el pleno del Congreso de los Diputados, Espinosa de los Monteros le dejaba clara esta cuestión a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo:

Nosotros hemos hecho un cálculo en base a documentos de la Asamblea de Madrid. La CAM se ha gastado 4700 euros de media por cada menor no acompañado. Si no le sirve la fuente de la Asamblea, tiene usted aquí a mano El País, un diario que supongo le aporta respetabilidad, más que yo desde luego. «La Comunidad invertirá 140 euros al día en cada menor migrante no acompañado». 140 euros al día, por 30, son 4700 euros mensuales. ¿Cual es la falacia? ¿Existen los ‘menas’ o no existen?