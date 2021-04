El histérico Iglesias esconde un violento pasado: de jalear la paliza a un Policía a «cazar fachas»

Dicen que todo el mundo tiene un pasado.

Y si encima ejerces cargos de relevancia en política, lo que hayas hecho años atrás puede salir a la superficie en menos que canta un gallo.

Reprobable es, sin duda, la amenaza que Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid para las elecciones del 4 de mayo de 2021, ha recibido en una misiva.

El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

Pero no menos cierto es que quien ahora muestra una piel muy fina y sensible cuando le ponen en la diana, no parece recordar los tiempos en los que él jaleaba la violencia hasta extremos insospechados.

«PIDO DISCULPAS POR NO ROMPER LA CARA A LOS FACHAS»

Porque el político podemita ha protagonizado varios momentos en los que no ha dudado en amenazar a quienes estaban en las antípodas ideológicas.

Corría el año 2013, en el transcurso de un campus universitario de verano en Segovia, organizado por la Izquierda Anticapitalista, Iglesias, sin cortarse un pelo, decía lo siguiente:

Yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo quizá, cuando acabemos esta charla, en lugar de mariconadas del teatro nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria que es lo que se merecen unos cuantos.

En esa misma charla, para hacerse perdonar por su presencia en el plató de Intereconomía, concretamente en el programa ‘El Gato al Agua’, Iglesias soltaba este otro exabrupto:

Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en televisión.

Tampoco le hizo ascos, precisamente, a que violentos manifestantes del movimiento ‘Rodea el Congreso‘ casi acabaran con la vida de un policía al que patearon salvajemente.

Fue en septiembre de 2012 y en su programa ‘La Tuerka’ se despachaba de esta manera:

Hay una imagen muy polémica cuando hemos visto que un grupo de antidisturbios trababa de detener a un manifestante y algunos manifestantes le rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado porque a pesar de que se la estaban jugando creo que expresaba una rabia que está creciendo y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de ser capaz de jugarse la integridad física atreviéndose con un funcionario público que esta entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco… algo está pasando en la sociedad.

El mismo Iglesias, que ahora se hace la víctima, igual no recuerda un par de perlas tuiteras de su actual pareja en el año 2013.

Irene Montero, que también jaleaba los escraches a dirigentes del Partido Popular, tenía en su boca y en sus trinos en la red del estornino una clara consigna, la de que «el miedo va a cambiar de bando»:

El miedo cambia de bando, de momento a una distancia de #300metros #SoloPodemosVencer #ILPoALaCalle — Irene Montero (@IreneMontero) April 10, 2013

#EscracheEs cuando el miedo cambia de bando — Irene Montero (@IreneMontero) April 12, 2013

APOYO SIN FISURAS AL ETARRA ARNALDO OTEGI

Pablo Iglesias, el mismo que acusa al resto de partidos y de medios de comunicación de blanquear a una fuerza democrática y constitucional como es VOX, olvida sus guiños al entorno etarra.

De hecho, el podemita siempre ha mostrado una devoción especial por Arnaldo Otegi y, a la vez, por justificar los casi 1.000 asesinados que ha dejado tras de sí la banda terrorista ETA:

El terrorismo de ETA ha causado un enorme dolo» en España, pero tenía explicaciones políticas.

#Otegi Que escándalo que se condene a 10 años a dos de los artífices de la paz — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 16, 2011

Otegi pide perdón. Jamás escuchamos a Fraga ni a Martín Villa hacerlo y nunca pisaron la cárcel a pesar de ser responsables de asesinatos — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 16, 2012

ISABEL DÍAZ AYUSO PONE LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

La líder y candidata del PP a las elecciones en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó muy clara su postura en un mitin en Tres Cantos el 23 de abril de 2021.

Ella condena las amenazas recibidas por Pablo Iglesias, pero igualmente recuerda que el líder de Unidas Podemos ha sido quien, en su momento, ensalzaba a los violentos: