Desesperado, el PSOE de Ángel Gabilondo se apunta ahora al ‘rojos y maricones’ de Jorge Javier Vazquez

El primer aviso de por dónde van y cómo están las cosas para la izquierda lo dio el 21 de abril de 2021 en el debate de Telemadrid un atribulado Pablo Iglesias cuando cito como máximo argumento a la maciza Cristina Pedroche.

El paso definitivo y la prueba de la desesperación lo ha dado el PSOE, fichando a Jorge Javier Vázquez, el ‘rey de la telebasura’ en Telecinco, para que arrope al profesor Ángel Gabilondo en los mítines.

El exfraile Gabilondo, antiguo rector de Universidad y ex ministro de Educación, compareció el 24 de abril de 2021 en Madrid acompañado por el presentador de los programas de televisión ‘de rojos y maricones’.

Justo hace un año, el 27 de abril de 2020, en pleno ‘Merlosplace‘, el presentador de ‘Sálvame’ salió por peteneras diciendo que su programa solo era para «rojos y maricones».

Todo sucedía en una tarde en la que se ahondaba en la supuesta infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López tras haberse colado en una grabación del canal de Youtube Estado de Alarma la reportera Alexia Ramos Rivas y destaparse así un triángulo amoroso.

Antonio Montero trataba de defender a Merlos al que el resto de contertulios acusaba no solo ya de esos presuntos cuernos, sino además de haberse saltado el confinamiento al que estaban sometidos todos los ciudadanos españoles por el estado de alarma.

Montero intentaba exponer que al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, también se le había pillado saltándose a la torera ese encierro obligatorio.

Y ahí fue donde Jorge Javier Vázquez sacó toda su rabia a pasear:

¿Pero no te das cuenta de que se lo exiges a un señor que se lo está pidiendo a los demás? ¡Si hubiera estado callado no le hubieran dicho nada! Pero, ¿tú a este señor no lo ves nunca? ¡Que estaba hablando del estado de alarma con Javier Negre y va y le sale una tía en bolas!

¡Es que estoy hasta las narices de que se diga ‘lo ha hecho mal’ y salgamos diciendo: ‘¡Y este más!’ Tú justo has dicho ‘¡ah pues Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias..!.’ ¿Pero qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? Que le ha puesto él la tía o que?

¿Y ahora el chalet de Galapagar? ¿Qué tiene que ver? ¡Es que no te voy a dejar hablar para hacer tonterías! ¡Este programa es de rojos y maricones! ¡Quien no nos quiera ver que no nos vea! Esto es una declaración de principios… este programa es un programa de rojos y maricones. Antonio, es que se os desmonta el discurso. Es que a mi edad no quiero escuchar más gilipolleces.