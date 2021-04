José Luis Martínez-Almeida: «VOX me parece, por supuesto, muchísimo mejor que Bildu»

Es José Luis Martínez-Almeida suave en las formas, pero duro en el fondo y no rehuye nunca un debate o una pregunta, por incómoda que parezca.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP ha afirmado este 26 de abril de 2021 que su partido no se plantea sumarse a un ‘cordón sanitario’ contra Santiago Abascal y su gente.

Sin molestarse siquiera es recordar que es la tercera fuerza política de España, se ha preguntado en voz alta Martínez-Almeida por qué no se puede pactar con VOX pero sí hacerlo con los proetarras de EH Bildu.

«A mí que me digan, desde luego, por qué no puedo pactar con VOX, pero sí se puede pactar con Bildu. Y no estoy comparando a VOX con Bildu, porque Vox me parece, por supuesto, muchísimo mejor que Bildu».

«No nos planteamos un cordón sanitario a VOX».