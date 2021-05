Abascal acusa a Iglesias de despachar a Vallecas ‘matones a sueldo’ para atacar a la Policía y a VOX

VOX ha celebrado el Día de los Trabajadores a su modo: uniéndose al acto organizado en Madrid por el sindicato Solidaridad y sacudiendo una manta de palos al Gobierno Sánchez.

El encargado de repartir estopa ha sido Santiago Abascal, quien en la madrileña plaza Conde de Casal ha hecho sorna del ‘sainete balístico de las cartitas‘ montado por Pablo Iglesias, en connivencia con ministros como Reyes Maroto o Fernando Grande-Marlaska, mientras desde el Ministerio del Interior se mantenía oculto durante quince días la detención de dos miembros de la seguridad de Podemos, por atacar a policías en el acto electoral de VOX en Vallecas.

No es el único que este 1 de mayo de 2021 ha hablado de ese turbio asunto o ha sacudido leña.

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP y gran favorita en las elecciones autonómicas de este 4M, ha condenado con dureza que «unos matones a sueldo de Podemos» hayan sido los responsables de la agresión.

Y ha hecho especial hincapié en que incrementa la gravedad que lo sucedido haya sido «ocultado» por el ministro Marlaska.

Ayuso, además de vaticinar irónica que Iglesias pegará la espantada en cuanto se entere de que hay que trabajar los jueves en la Asamblea de Madrid, afirmó:

En su mitin sindical, Abascal se ha referido a la forma en que el Gobierno Sánchez ha escamoteado dos semanas a la opinión pública la condición de guardaespaldas de Iglesias de algunos de los violentos arrestados «como uno de los hechos más graves de nuestra democracia».

Ha arremetido contra CCOO y UGT, al criticar el «sindicalismo corrompido y acomodaticio» y ha denunciado al «duopolio sindical»:

El presidente de VOX también ha dado lo suyo a CEOE, a la que ha descrito como ‘patronal subvencionada‘:

A la luz de lo que han desvelado en las últimas horas, medios como El Confidencial, cobra relevancia que, el 15 de abril, ocho días después, el mismo día de los arrestos de los miembros de Podemos implicados en ataques a VOX y Policía, el líder del moño, en una entrevista de TVE, dijese:

«Cada vez hay más gente que tiene la sensación de que la Justicia no es igual para todos y desde aquí mi cariño y felicitaciones a la que gente que demostró que Vallecas es un barrio tolerante y no acepta el fascismo, el racismo y la homofobia y a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y antifascistas, que son de lo mejor de nuestra ciudad».

Es de suponer que cuando Iglesias hizo esta afirmación ya sabía que dos miembros del equipo de seguridad de Podemos habían sido arrestados por violencia.

Estos dos arrestados -en total hubo once detenidos- fueron identificados como Alberto R.R., nacido en 1977, y Daniel J.J., de 1989.

Sólo el segundo aparece vinculado al grupo ultra de aficionados al fútbol y en sintonía con el partido morado.

Su hermano Iñaki alias ‘el Pirrakas‘ o ‘Monchito‘, es líder de los ‘bukaneros‘ y en 2005 apedreó un autobús de aficionados de un equipo rival.

Tres años después fue detenido por tentativa de homicidio por quemar la cara con bengalas de un seguidor del partido de extrema derecha Alianza Nacional, y en 2013 fue imputado en una operación contra Bukaneros por organización criminal, amenazas, coacciones y lesiones.

A este individuo se le ha visto en el exterior de la mansión en Galapagar de Iglesias y su cónyuge, la ministra Irene Montero, bajándose de un coche propiedad de Podemos e increpando a una persona que tomaba imágenes.

Los dos implicados a los que se han referido en sus mitines Ayuso y Abascal, tuvieron una agresividad visible en los sucesos de la ‘plaza roja’ de Vallecas.

Alberto R.R., según demuestran las imágenes, viste un polo de manga corta de rayas azules y utiliza una mochila azul, roja y blanca para protegerse de las porras de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Daniel J.J., por su parte, viste una camiseta negra de manga corta y pantalones oscuros y se ve cómo golpea en varias ocasiones a los agentes antidisturbios.

Para intentar salir del embrollo, esperaciendo basura como siempre y dando por supuesto que RTVE, El Pais, Cadena SER, LaSexta y los tertulianos de la ‘Brunete Pedrete‘ asumiran sus tesis, Iglesias ha dicho:

«Hace más de una semana cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de mi partido de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito administrativo ni penal y esto quedará en nada. Que esto salga hoy revela la preocupación que tengan algunos y no es descartable que de hoy hasta el martes salga alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy».