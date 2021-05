Twitter cruje a Ada Colau por su barra libre de insultos a Isabel Díaz Ayuso

Es la que faltaba para la cuadratura del círculo.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, de la marca catalana de Podemos, En Comú Podem, estuvo el 1 de mayo de 2021 en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón (Madrid) para hacer campaña en favor de Pablo Iglesias.

Sin embargo, como ya viene siendo moneda de uso común, la primera edil de la Ciudad Condal dedicó parte de su intervención a insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso.

Entre las ‘perlas’ vomitadas por Colau, los asistentes al acto pudieron escuchar cosas tales como:

Estoy aquí para deciros que no os acostumbréis a esto, que no se banalice el fascismo, que no es normal en democracia y no se puede permitir. Por eso estoy hoy a vuestro lado.

¿Qué está proponiendo Ayuso? La nada, o lo que es peor, el sálvese quien pueda.

Es terrible lo que tenéis que aguantar aquí en Madrid, con la derecha y la extrema derecha de Ayuso.