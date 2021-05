Cazan a Monedero en un bar, con paella y cervezas, reconociendo que se van a llevar un revolcón este 4-M

Con lo que le pagan las cadenas de televisión y lo que les pasaron en su día los torturadores chavistas de Venezuela, un tipo como Juan Carlos Monedero podría zampar a diario en restaurantes con estrellas Michelin, pero en esta ocasión eligió uno cercano al Metro de Chueca y donde por 30 euros se puede salir redondo.

Fue el bar restaurante San Onofre y por lo visto, el ideólogo y cofundador de Podemos estaba sacudiéndole a la paella y hablando cin la boca llena cuando lo grabaron desde una mesa cercana, sin que se diera cuenta.

Fue este lunes, 3 de mayo de 2021, y no hablaba de Fernanda Freire, la exalumna que el pasado 9 de abril de 2021, en Twitter, les acusó a él y a Pablo Iglesias de ‘meter mano’ e intentar aprovecharse sexualmente de ella y otras estudiantes, cuando eran profesores en la Universidad Complutense. Dado que las cadenas de televisión han echado un manto de silencia sobre el tema y que todavía no ha habido un sólo periodista que se haya atrevido a preguntarles si van a demandar a la internauta, quizá piense que lo prudente en no menearlo.

Charlaba con su colega de mesa de elecciones y del 4-M, donde las cosa pintan negras para Podemos.

Revela Segundo Sanz en OKdiario, tras escuchar con atención toda la grabación, que en un momento de la charla y tras reconocer que pintan bastos para ellos este martes en las urnas, Monedero reflexiona en voz alta resignado:

«¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 euros y votan a Ayuso?».

En otro momento, el colega de Iglesias lamenta que la gente se crea el discurso de la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid:

«Ayuso se ha presentado sin programa a estas elecciones».

El tipo, que anda metido hasta el corvejón en los chanchullos de Neurona y jamás ha justificado el medio millón que se trajo en un maletín desde Caracas y por el que hacía estuvo a punto de empitonarte, critica que nadie haya exigido a Ayuso que presente la ‘factura’, de su estancia en un apartahotel del empresario Kike Sarasola en los primeros meses de la pandemia, lugar elegido por la presidenta para recuperarse tras haber contraído el coronavirus.

No hay mucho más, porque parece que de lo que iba la cosa era de cervezas, tragos y comida, pero si algo se puede sacar en limpio es que el chavista Monedero ya da por supuesta la derrota de la izquierda, en las elecciones autonómicas de Madrid y que no han sido capaces, en momento alguna de articular una estrategia coherente frente al mensaje de libertad del centroderecha.

También parece evidente, por sus palabras, que sigue prensado que los matones a sueldo y la violenta les pueden funcionar: