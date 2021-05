La ‘dolce vita’ de Iglesias: 5.316 euros al mes de pensión y a forrarse con el independentista Roures

Se lo ha llevado ‘calentito del erario público durante décadas y ahora pega el ‘pelotazo’.

Y no perdonará ni un euro.

Pablo Iglesias cobrará más de 5.000 euros al mes tras renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid. El podemita seguirá percibiendo la indemnización de 5.316 euros mensuales a la que tiene derecho tras haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses.

Una ‘dolce vita’ la que le espera de momento a la espera de concretarse la oferta del magnate millonario Jaume Roures para hacer «periodismo crítico».

Indemnización de 5.316 euros al mes

El político comunista seguirá disfrutando de la indemnización de 5.316 euros mensuales a la que tiene derecho tras haber sido ex vicepresidente y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante 14 meses. Según se establece en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el sueldo de un vicepresidente del Gobierno es de 79.746,24 euros. Iglesias tiene derecho a cobrar un 80% de su sueldo después de ser parte del Ejecutivo.

Las prestaciones para los ex-altos cargos del Estado no son compatibles con otro sueldo público o privado, por lo que Iglesias podrá cobrar esta indemnización siempre y cuando no obtenga otro sueldo. Ahora, al haber rechazado su escaño en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, como anunciaba este mismo 4-M tras su debacle electoral, y no percibir, por tanto, ningún salario, Iglesias continuará recibiendo los 5.316 euros mensuales.

Esta indemnización, sin embargo, no es vitalicia, sino que se puede cobrar durante un periodo máximo de dos años, siempre que el político haya estado ese mismo tiempo en el cargo. Por su parte, Iglesias fue miembro del Ejecutivo durante un año y dos meses, por lo que sólo podrá cobrar la indemnización durante ese tiempo.

La oferta de Jaume Roures

La indemnización le permitirá seguir manteniendo su tren de vida, chalet en Galapagar incluido.

A la espera quedará de concretar su vuelta al periodismo de la mano del magnate de Mediapro, Jaume Roures.

Iglesias dejaba caer en una entrevista en La Vanguardia que cuando abandone la política le gustaría dedicarse a hacer «periodismo crítico». Un terreno que le encanta y que conoce a la perfección: primero como director y presentador de La Tuerka en Canal 33, una pequeña televisión local de Vallecas –que pretendía comprar con dinero procedente del régimen de Venezuela– y luego con Fort Apache en Hispan TV, la televisión internacional de la dictadura iraní.

ABC publicaba este 30 de abril de 2021 que Pablo Iglesias planeaba dejar en la estacada a los votantes de su formación para enrolarse en un proyecto televisivo con el empresario Jaume Roures.

A Iglesias no le seducía la posibilidad más que real de ser líder del último grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Con una horquilla de 9-11 diputados (al final fueron 10) sabe que no contaría con foco mediático durante los dos siguientes años, hasta mayo de 2023 y por eso no duda en tomar en consideración volver a los platós.