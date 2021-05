Casado: «Sánchez es un mago de verbena al que se le ven todos los trucos y su tiempo está acabado»

Pablo Casado está exultante.

El aplastante triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid en las elecciones del 4-M ha hecho que el Partido Popular, a nivel nacional, recobre la ilusión y que se vea más cerca la posibilidad de doblegar a Pedro Sánchez en las urnas.

El presidente de la formación conservadora tiene muy claro, en una entrevista concedida a El Mundo este 9 de mayo de 2021, que ya los ciudadanos no se creen al presidente del Gobierno de España.

Entre otras razones, alega, porque el socialista ya no puede engatusar a nadie con unos trucos que todo el mundo conoce:

Ahora la gente ve que hay una alternativa y ya no se cree a Sánchez, que es como los magos de verbena a los que se le ven todos los trucos. De Sánchez ya no me creo nada. Ya es un pato cojo. No se fían de él ni la Unión Europea, ni sus socios, ni sus barones. Que deje gobernar a los que sabemos hacerlo bien