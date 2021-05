Alfonso Guerra vapulea a Sánchez: «La izquierda no tiene el fuste necesario para defender España»

Las míticas figuras del PSOE siguen ‘lanzando piedras’ contra un Pedro Sánchez.

Los políticos que marcaron la historia del partido socialista siguen indignados al ver cómo todo vale para mantener el poder, así como quedó demostrado en los polémicos pactos con independentistas, proetarras y extremistas.

En una entrevista con Jorge Bustos en ‘El Mundo’, Alfonso Guerra advierte que «la izquierda no tiene el fuste necesario para defender España». Una afirmación que avala los resultados tan desastrosos para el PSOE en la Comunidad de Madrid.

«Intelectuales diciendo que han vivido un infierno en Madrid. ¿Dónde estaban metidos?», se pregunta ante los ataques contra Isabel Díaz Ayuso.

El antiguo vicesecretario general del PSOE (entre 1979 y 1997) también deja en evidencia la gran ruptura interna entre los socialistas ante el rumbo que ha tomado Pedro Sánchez y su equipo:

«El PSOE no puede aceptar cambiar a un Redondo, Nicolás, por otro Redondo, un tal Iván», condena Guerra.

Las duras palabras del exvicepresidente del Gobierno (desde 1982 hasta 1991) le podrán suponer una expulsión del partido al que tanto aportó, ya que Pedro Sánchez demostró que quiere cortar de raíz a las voces críticas dentro del PSOE.

¿Expulsarán a Alfonso Guerra?

Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, afirmó la noche de este 6 de mayo de 2021, sobre el expediente de expulsión que le ha abierto el PSOE por posar en una foto con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso:

«Si me echa del partido Sánchez, volveré al partido cuando se vaya Sánchez».

Leguina ha subrayado que Díaz Ayuso «ha ganado en todos los distritos, es casi imposible», mientras que «un partido inexistente, inconsistente, sin demasiada gente, dirigido por Errejón, le ha superado en votos» al PSOE.

«Y ahora la culpa la tenemos Nicolás Redondo y yo (…) Nosotros no hemos pedido el voto para Díaz Ayuso. Otra cosa es que yo haya dicho, y sí he dicho, que no votaré a Sánchez».

«¿Van a echar también a Felipe González y a Alfonso Guerra?».

En declaraciones al programa «La noche de Dieter» de esRadio, Leguina ha negado haber pedido el voto para Ayuso y ha asegurado que la culpa de la «derrota histórica» sufrida por el PSOE en las elecciones madrileñas ha sido de Sánchez y de «sus amiguetes de Moncloa».

La Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido este jueves abrir un expediente de expulsión contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y el exsecretario general del partido en Euskadi Nicolás Redondo Terreros por su apoyo en la campaña de las elecciones madrileñas a Isabel Díaz Ayuso.

«Ahora vamos a tener la culpa Nicolás y yo de la estrepitosa derrota que han tenido (…) A mi no me ha llamado nadie, yo no sé nada; lo que sí sé es que la culpa de esta derrota histórica la tiene un señor que se llama Pedro Sánchez».

Para Leguina, que fue el primer presidente autonómico madrileño (1983-1995), lo que están haciendo desde la ejecutiva socialista es «echar la culpa a quien no la tiene. Gabilondo no tiene ninguna culpa, y Franco tampoco».

«La culpa la tiene Sánchez y sus amiguetes de Moncloa, que han montado una campaña para echarse a llorar».

La ‘nueva generación’ de Lastra

El 10 de mayo, el expresidente de la Comunidad de Madrid respondió con elegancia a los desprecios que lanzó en su contra la vicepresidenta general del PSOE, quien atacó a la vieja guardia del partido socialista y le pidió que deje paso a la “nueva generación”.

Sin embargo, la respuesta de Leguina fue contundente: “No se trata de cuestiones de edad. A esta señora, yo le preguntaría ¿Y usted dónde ha estudiado y en qué ha trabajado?”.

Leguina ahonda las burlas contra Lastra, quien viene siendo perseguida por el ‘fantasma’ de su falta de cualificación académica. Es importante recordar que la socialista cursó estudios de Antropología Social, pero no llegó a terminar la carrera porque se volcó de pleno en la política.

Sin embargo, no es la única socialista con esta ‘mancha’ en su expediente profesional. Patxi López (que empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años); el actual ministro Miquel Iceta (que abandonó la carrera de Ciencias Químicas); Elena Valenciano (que infló su currículum a pesar de no haber terminado los grados de Derecho y Ciencias Políticas); y Pepe Blanco (que no acabó el grado en Derecho), entre otros tantos socialistas que apenas tienen el bachillerato.

Las palabras de Leguina llegaron durante la entrevista concedida el domingo 9 de mayo al programa ‘Liarla Pardo’ de laSexta, después de que Cristina Pardo le ha unas declaraciones de Lastra (de noviembre de 2020) en referencia a las críticas que históricos miembros del PSOE lanzaron contra Ferraz.

Lastra aseguró que “yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del PSOE”.

Preguntado sobre estas declaraciones de la portavoz del PSOE en el Congreso, Joaquín Leguina se ha despachado a gusto: