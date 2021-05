Twitter retrata al ‘nuevo’ Echenique: «Has pasado de ser el dóberman de Iglesias al caniche con bozal de Belarra»

¡Cómo se nota que ya no tiene el manto protector que le confería la presencia de Pablo Iglesias!

Pablo Echenique sabe que tiene que mantener ahora un perfil más bajo si quiere seguir conservando sus privilegios.

Son nuevos tiempos en Unidas Podemos tras el portazo dado por su líder y fundador y el parlamentario morado teme que los cambios le afecten directamente.

Ahora lo que toca es hacerle la rosca a la que se prevé nueva jefa de la formación, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Las redes se hicieron rápidamente ‘lenguas’ del cambio de Pablo Echenique y como ahora tiene que estar más calladito para intentar caer bien a quien puede ser la nueva jefa del partido morado.

Capacidad y valentía dice 🤣🤣🤣 Qué manía con no llamar a las cosas por su nombre. Sabemos que están ahí porque el machito alfa lo ha decidido, como todo lo que pasa en Podemos. El amo supremo ordena y los demás agacháis la cabeza y obedecéis porque es lo único que sabéis hacer

A mí eso de a la «orden jefas»,» a la orden Ione» me recuerda lo de»a la orden comandante» muy típico del chavismo, y de la Cuba comunista.

Ya tenemos elegida la candidata de UP para encabezar la lista de las generales? CUANDO SE HA VOTADO QUE NO ME ACUERDO? Además Yolanda Díaz ni es de IU ni de PODEMOS es del PCE, cada día comprendo menos la democracia interna del partido

— Mayte 🔻 (@Mayte31837913) May 22, 2021