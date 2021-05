Autozasca de Adriana Lastra: la socialista reclama diálogo, pero censura las opiniones contrarias

No es precisamente la más lista del lugar.

Adriana Lastra, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, se ha cubierto de ‘gloria’ con uno de esos gestos que dicen más de lo que aparentemente pudiera darse a entender.

En pleno enjuague del Gobierno socialcomunista para indultar a los golpistas del 1-O, la política socialista subió a Twitter una de esas ideas tan rimbombantes como huecas.

A juicio de Lastra, España necesita de un diálogo para restañar heridas y asegura que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el propio PSOE están por la labor de ofrecer y de facilidar ese escenario.

— Adriana Lastra (@Adrilastra) May 28, 2021

Y hasta ahí hubiese ido bien si no llega a ser por un matiz que cazaron al vuelo los compañeros de ‘Mejores Zasca‘.

Resulta que a Lastra, que tanto se le llena la boca de que hay que potenciar el diálogo, resulta que ella misma lo impide al censurar a aquellos tuiteros que no van a estar precisamente en la línea del compadreo con los independentistas catalanes.

Así que, ni corta ni perezosa, la política asturiana decidió cortar la posibilidad de que opinasen los tuiteros a los que ella no sigue y los que, a buen seguro, no hubieran llenado su ‘timeline’ de aplausos y alabanzas hacia la deriva secesionista del PSOE.

Las reacciones a la censura de Lastra hacia los críticos no se hicieron esperar:

es que no os dais cuenta que el dialogo solo lo pueden hacer entre ellos? no tienen mas capacidad para dialogar con alguien que no lleve su discurso pic.twitter.com/QVnmRhGr5Y

— MCruzSanchez (@CruzSanchezB) May 29, 2021