El amigo del agredido por Errejón denuncia la cobarde reacción de sus acompañantes: «¡No llaméis a la Policía!»

Es lo único que les interesaba, que no quedase constancia de la agresión del político a un ciudadano de a pie.

Los acompañantes de Íñigo Errejón en la tristemente famosa noche del 2 de mayo de 2021 han quedado retratados a ojos de la sociedad.

Su reacción ante la injustificada acción del líder de Más País ante el reproche que le hizo un viandante por no querer hacerse con selfie con él deja bien a las claras que hay personas que juegan un dudoso papel en la sociedad.

En vez de socorrer a un pobre hombre de 67 años al que Errejón acaba de mandar al suelo de una patada, según consta en la denuncia, lo único que les preocupó es que el diputado se pirase del lugar de los hecho y de que un amigo del agredido no llamase a la Policía.

Según cuenta este 9 de mayo de 2021 a las páginas de El Mundo un allegado de Alberto, el hombre que sufrió la ira del político de Más País:

Fue todo muy rápido. Fue muy violento. A mí también me miró mal y por un momento pensé si le respondía, pero yo no pego a nadie. Los amigos de Errejón empezaron a decirle ‘vete de aquí, vete de aquí’ y a decirnos que no llamásemos a la Policía. Yo llamé al 091 mientras uno de los acompañantes de Errejón, de raza negra, empezó a montar trifulca y se subió a un taxi. Querían desviar la atención hacia esa persona mientras que el otro se escapaba. Esto fue lo que pasó y es la realidad.