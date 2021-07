Pablo Casado: «La legislatura de Sánchez está muerta»

«A Pedro Sánchez se le derrotará en las urnas».

Así de claro lo tiene el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien, en una entrevista en La Razón este 4 de julio de 2021, esgrime las razones por las que renuncia a presentar la moción de censura que le han pedido VOX y Ciudadanos.

Para el líder de la oposición la razón por la que se opone a censurar al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados se basa en una simple cuestión aritmética, ahora mismo no alcanzan los números:

Al Gobierno hay que censurarle en las urnas. Y es evidente que no nos dan los números en el Parlamento. Necesitaría que los partidos nacionalistas, incluso independentistas, me apoyaran para sacar a Sánchez del Gobierno. La legislatura está muerta, los indultos son más el pago de la deuda por la primera investidura y por los presupuestos que un anticipo por lo que le queda por delante.

Recuerda una de las tantas promesas incumplidas por Sánchez como es la de presentar una cuestión de confianza o convocar un Debate sobre el Estado de la Nación:

En un debate en laSexta, en la campaña de las elecciones de 2019, Sánchez dijo que cuando llegara al Gobierno, en concreto a los dos años de llegar a Moncloa, presentaría una cuestión de confianza. Si Sánchez quiere retarnos a medir su poder en el Parlamento, ¿hay algo más sencillo? ¿O por qué no convoca un debate del estado de la Nación y votamos las resoluciones que presenten todos los grupos?

Casado no duda de que presentar una moción de censura solo daría más fuerza a Sánchez y a sus socios comunistas e independentistas:

El presidente del PP cree que Pedro Sánchez sí debería de disolver las Cortes e ir a unas elecciones con su verdadero programa a ver si los ciudadanos le respaldaban en las urnas:

Éste es el único Gobierno que en su programa oculto llevaba el indulto a los independentistas, la España confederal, el referéndum de autodeterminación y gobernar con Bildu, que no ha condenado 850 asesinatos. Estos incumplimientos de su palabra no dependen de situaciones económicas ni de ningún imprevisto, afectan a la razón nuclear de lo que el PSOE entiende como España.

Sánchez dijo solemnemente que no pactaría con quien ha pactado y que no iba a hacer lo que ha hecho. Por tanto, fue dopado a las elecciones y engañó a los electores. Que diga la verdad, y si los españoles respaldan ese programa, entonces sí tendrá todo el derecho a ejecutarlo. Hay que abrir las urnas y someter su programa real al criterio de los españoles.

Igualmente, el dirigente popular da por hecho que el presidente del Gobierno acabará forzando la maquinaria judicial para permitir algún tipo de consulta independentista en Cataluña por mucho que ahora lo niegue:

Pablo Casado, a pesar de sus diferencias notables con la formación de Santiago Abascal, no descarta un acuerdo con la misma.

Sin embargo, considera que quedan má de dos años para las elecciones y él se fija en dos precedentes en los que el PP, sin tener amarrada una mayoría absoluta, logró la misma en las urnas:

No descarto nada. Yo defendí hace ya tres años en el Congreso que la próxima mayoría absoluta será para el PP. Ahora mismo las encuestas nos ponen 30 escaños por encima del PSOE, no estamos todavía en ese horizonte de mayoría absoluta, pero si llegamos a las elecciones con un proyecto amplio, ganador, ilusionante, de soluciones reales, no descarto que podamos tener un apoyo mayoritario de los que en su día votaron a Ciudadanos, a VOX y hasta a Sánchez. A Rajoy y a Aznar les votaron 2 millones de socialdemócratas en sus mayorías del 2000 y 2011.