Irene Montero despacha así la noticia de su separación de Pablo Iglesias: «Son rumores de cloaca»

Era de esperar.

La culpa de que haya trascendido la ruptura de Irene Montero con Pablo Iglesias la tienen los medios de comunicación.

Pero, por más que le pese a la ministra de Igualdad, la prensa de este país llamado España se dedica a informar.

Eso sí, la podemita tiene todo el derecho del mundo a dar su versión de los hechos, aunque el comunicado que ha colgado en sus redes sociales no desmiente en absoluto la noticia de que haya roto con el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de España.

Dicho de otro modo, quien calla, otorga:

Me han pedido muchas veces confirmar o desmentir noticias que tienen que ver con mi vida, pero ni antes ni ahora voy a hacerlo cuando otros lo decidan por mí. Ni más ni menos que cualquier otra persona.

Rápidamente pone el acento en los medios de comunicación:

Y no duda en mostrar su odio hacia los medios que no le bailan el agua:

Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio.