Isabel Díaz Ayuso: «Que sepas Sánchez, que los nacionalistas te van a engañar»

Le ha vuelto a dar y en toda la cresta, Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez.

La popular y el socialista se reunieron este 9 de julio de 2021 en La Moncloa durante una hora y media escasa.

Una cita, eso sí, de menor duración que las que durante el último mes el líder del PSOE ha compartido con el andaluz, Juanma Moreno, y con el catalán, Pere Aragonés.

Sánchez y Ayuso no se reunían a solas desde que se celebrara la «cumbre de las banderas» en la Puerta del Sol, hasta la que el jefe del Gobierno socialcomunista se trasladó en lo más duro de la pandemia en la Comunidad de Madrid.

En aquella primera reunión, Isabel Díaz Ayuso dejó claro que sabe como hacer oposición y este viernes lo volvió a hacer, para disgusto de Iván Redondo y los asesores monclovitas, cuyas declaraciones posteriores parecen revelar que el asunto se les fue de las manos, porque esperaban que la popular hablará de Madrid y sin embargo entró a fondo en los grandes temas en la política nacional, en lugar de quedarse en la autonómica.

El Gobierno PSOE-Podemos, a través de la ministra portavoz, María Jesús Montero, afeó a Ayuso que le planteara a Sánchez «cuestiones nacionales», porque lo que tendría que haber hecho Ayuso, según La Moncloa, es «hablar de cuestiones que tengan que ver sólo con Madrid».

En septiembre de 2020, durante su primer encuentro, la presidenta madrileña fijó un camino de oposición a Sánchez en la gestión de la pandemia, que fue avalado arrolladoramente por las urnas en las elecciones autonómimas madrileñas del 4-M.

Ahora toma también la delantera y arrincona a Sánchez, en pleno proceso de claudicación ante la Generalitat catalana, al rebufo de los indultos a los golpistas.

Sin matices, sin concesiones, sin medias palabras, Ayuso exigió a Sánchez el mismo trato para todas las comunidades y que no haya privilegios.

«Que sepas Sánchez, que los nacionalistas te van a engañar»

Ayuso dejó claro que los madrileños no van a pagar el proyecto de ruptura, de modo que su decisión es la de recurrir al Tribunal Constitucional cualquier intento de Sánchez de asfixiar económicamente a la Comunidad por la vía de subidas fiscales, pretensión del Ejecutivo que responde a las presiones de los separatistas catalanes.

Sorprendido por un discurso tan frontal, intentó transmitir ‘tranquilidad’.

Para el presidente socialista, no hay peligro, no hay riesgo, no es grave y la negociación se resolverá sin que se lleven gran cosa. O nada.

La conclusión de Ayuso, según fuentes próximas a la presidenta madrileño, es que Sánchez miente como un bellaco o «no está en este mundo».

Tras el encuentro, de hora y media de duración, Ayuso ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que no hay un compromiso claro de Sánchez sobre que no habrá más impuestos en la región.

De aprobarse subidas fiscales que afecten a la Comunidad de Madrid, Ayuso ha advertido que recurrirá al Tribunal Constitucional para impedirlo.

Ha señalado que los madrileños no van a «pagar un proyecto de ruptura y de secuestro de España», en relación a las exigencias de los independentistas catalanes, y ha definido a Cataluña como un «lobo hambriento».