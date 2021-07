Montero pelotea a Verstrynge, el ojito derecho de Iglesias, para no acabar tras una columna como Tania

Va a lo práctico, a mantener su actual estatus en Unidas Podemos y en el Gobierno de España.

Irene Montero, la misma que está que echa las muelas contra los medios de comunicación, a los que define como «cloacas», por haber dado y amplificado la noticia de su supuesta ruptura con Pablo Iglesias, sabe qué precio tiene enfrentarse con el ‘macho alfa’.

Y es que aunque este no esté ya en la cúpula de Unidas Podemos, sabe que se las puede gastar de muy malas maneras y con solo una orden poner todo patas arriba.

La ministra de Igualdad, ante el temor de poder quedarse compuesta y sin cargo que llevarse a la boca, opta por la estrategia de arrimarse al ojito derecho de Iglesias, Lilith Verstrynge.

Montero sabe por experiencia ajena que Iglesias no es de los que acepta rebeliones ni disensos dentro del partido.

Y si no que se lo digan a Tania Sánchez.

La ex del entonces líder supremo de la formación morada, una vez acabó la relación sentimental, fue ‘deportada’ al gallinero del Congreso de los Diputados y en un escaño en la que quedaba tapada por una columna.

Por eso, mientras el contexto no varíe, Irene Montero se lanza a alabar el trabajo de Lilith Verstrynge para evitar irritar a Iglesias y que este use sus influencias para mover fichas.

La reacción de los tuiteros no pudo ser otra que la de propinarle un torrente de zascas por lo que consideraban una postura patética y humillante:

Irene, no te humilles todqvía más! pic.twitter.com/7Gdrsw1FA9

Yo no hubiera mencionado aquí los codos… Hay partes del cuerpo que creo que han trabajado, juntas, mejor. 🤭🤣🤣🤣

Me alegra que hayas madurado algo como mujer; con Tania no tuviste tantas lindezas…

— Themis Allende (@AllendeThemis) July 9, 2021