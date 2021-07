Errejón se lleva la del pulpo por presumir de gratuidad en la sanidad pública: «Será gratis para ti, jeta»

¡Qué mal le ha salido el selfie!

Íñigo Errejón aprovechó que el 13 de julio de 2021 le administraban la primera vacuna contra el Covid-19 para hacer campaña en favor de la sanidad pública y, de paso, presumir de la gratuidad de la misma.

Rápido, eficaz, para todos y gratis. Se llama Estado. Gracias a los profesionales del Ramón y Cajal. Viva la sanidad pública! pic.twitter.com/MI8uXgxTO9 — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 13, 2021

Sin embargo, la somanta de palos que se llevó fue más dolorosa que el pinchazo recibido momentos antes.

Especialmente le vinieron a recordar al parlamentario de Más País en el Congreso de los Diputados que la sanidad pública podrá ser todo lo universal que se quiera pero que, precisamente, gratis no es, que se financia con el pago de los impuestos de todos los españoles:

Será gratis para tí, jeta, que no has pagado ni la cien milésima parte de los impuestos que yo he pagado y, además, has cobrado de lo público, cuando cobrabas de la Universidad de Málaga sin aparecer, “por la patilla”. https://t.co/kqwCacuM1Y — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) July 13, 2021

Gratis será para ti cachoperro, que a los españoles nos desangrais con las cuotas, los impuestos, SS. IVA, luz, Combustible, Ibi, sucesiones, patrimonio, etc. — duende’s (@angeldiazbarrio) July 14, 2021

Gratis???? Yo pago cada mes sin protestar. — Montse (@mesperanzamami) July 14, 2021

A ver “elemento” la sanidad pública (como todo lo público) NO es gratis se sostiene con los impuestos de los que curramos 👈😏

Lo otro, la izquierda, tiene nombre propio 👇✊✊✊ pic.twitter.com/nOEEXbQrv0 — MadameLaMortBegins (@LaMortBegins) July 14, 2021

Gratis para tí, yo pago todo y no recibo nada, porque siempre me he pagado mis gafas, el dentista, los impuestos, los míos y los tuyos, mi transporte, mi móvil y el tuyo, mis datos y los tuyos, mi ordenador,…suma y sigue — mavi (@mavigp) July 14, 2021

Gratis?? Es un despropósito por parte de un dirigente político hablar así!! Es más , yo por cada consulta, prueba o ingreso hospitalario daría una «factura» simulando lo que cuesta. Mucha gente alucinaria .A ver si no engañamos y somos más serios — Pitufa Pitufina 🇪🇸 💚 (@PitufaPitufina3) July 14, 2021

Eso no es gratis Iñigo la sanidad la paga la gente que trabaja y que vosotros queréis subirles los impuestos en vez de buscar la manera de crear más empleo para que todos aportemos para que la sanidad educación y servicios públicos funcionen mejor — tino Gonzalez (@tigonfer) July 14, 2021

Gratis? Ahora entiendo a los perroflautas y podemitas. Os pensáis que todo es gratis mientras que los que trabajamos os lo pagamos todo. Para qué vais a trabajar o estudiar? Total, todo lo del Estado es gratis!!! — Miguel Fernández (@pelirrojocabron) July 14, 2021