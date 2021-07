Macarena Olona: «VOX trabaja para que el destino de Irene Montero y su niñera sea un centro penitenciario»

Tiene siempre a mano un zasca monumental.

Macarena Olona, portavoz adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados, es de las que suelta el estacazo verbal sin necesidad de grandes alharacas.

En una entrevista este 25 de julio de 2021 en el diario La Razón, en las páginas de la sección estival, la política del partido de Santiago Abascal muestra esa contundencia de hierro con guante de seda cuando se le pregunta por determinadas cuestiones.

Sobre el cambio de Gobierno acometido por Pedro Sánchez, Olona manifiesta un deseo:

Tilda de cobardía el ataque continuo del gabinete Sánchez contra el Valle de los Caídos:

Considero que, se crea o no, si algo se está viendo es que no hay que jugar con la profanación de tumbas porque puede que sea cierta la leyenda. Es un Gobierno muy cobarde que emprende batallas contra los muertos.

Olona, preguntada por si ella recurriría a contratar los servicios de la niñera de Irene Montero, tiene claro que lo único en lo que está centrada su formación es en lograr que la ministra y su ‘nanny’ acaben detrás de las rejas:

De hecho, Olona asegura que a la expareja de Pablo Iglesias solo le acredita un ‘mérito académico’:

No se fía un pelo de la sustituta de Pablo Iglesias como mujer fuerte de Unidas Podemos para sostener el Gobierno de coalición de Sánchez:

Ahora viene un momento más peligroso: Yolanda Díaz. A mí no me engaña. Yo no veo en ella el extraordinario cambio físico que ha experimentado desde que cobra un sueldo de todos los españoles en el Ministerio, después de que criticara las «mechas pijas», que debían ser su frustración. Tengo claro lo que es y representa y por ello recalco siempre lo de «ministra comunista».