Tertsch (VOX): «Sostres es despreciable, un rufián arribista»

No es por colgarnos medallas, pero lo avanzábamos en Periodista Digital.

El 28 de julio de 2021 decíamos que el artículo de Salvador Sostres en el diario ABC iba a tener mucha miga y lo cierto es que así ha sido.

VOX, objeto del texto del periodista, ha reaccionado contra el periodista catalán.

Y no solo el partido a nivel institucional, sino varios diputados y eurodiputados han mostrado sus discrepancias con Salvador Sostres por lo que entienden que es una columna que cae en la provocación más vulgar:

Frente al urbanita ególatra y egoísta que no ve más allá de las cuatro calles en que se cree protegido y que desprecia todo lo que es auténtico.

Un señorito que viaja de Barcelona a Madrid para escribir contra los españoles que no son de ciudad.

Hasta Julián Quirós, director del diario de Vocento, ha tenido que salir a la palestra este 29 de julio de 2021 para aclarar lo obvio, que no necesariamente ABC tiene por qué compartir las reflexiones del columnista.

Dicho de otro modo, que Salvador Sostres trabaja en el medio, pero no se puede generalizar ni tomar como opinión de todo el periódico lo que expresa un simple articulista:

Sostres escribe en ABC pero ABC no es Sostres. ABC es el periódico de mayor tradición liberal de España y practica una liberalidad infrecuente, que pasa por acoger una amplia gama de voces, singulares, variadas y hasta contradictorias, pero estas colaboraciones no cambian la solidez de los principios fundacionales del periódico. ABC acoge, pero no exige sumisión. Esto es así desde la creación del Cavia, desde antes.

Sostres no es ABC sino una firma de ABC y por eso Salvador podía apuntar ayer sus provocaciones contra los editoriales del periódico, los artículos de otros colegas e incluso contra las opiniones del director. Sostres ni siquiera tiene obligación de cumplir con las reglas profesionales del periodista porque él es un mordaz escritor de periódicos o, si se quiere, un escritor original en los periódicos.

Por eso, lo que dice sobre Vox, o los asesinos a sueldo de Casado, o los españoles provincianos, hay que tomarlo como lo que es. Palabra de Sostres. Y ABC discrepa.