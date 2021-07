La violencia machista en Unidas Podemos que Irene Montero olvidó combatir con sus ‘puntos morados’

Es justo y necesario, que dirían los sacerdotes, reconocer la autoría de la idea.

Santiago González, en su tribuna de El Mundo de este 31 de julio de 2021, echa abajo la nueva ocurrencia de Irene Montero para, supuestamente, defender a las mujeres de la violencia machista.

La titular del Ministerio de Igualdad comparecía esta semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2021 en una rueda de prensa junto a las podemitas Noelia Vera, otra con casoplón, y la magistrada en excedencia, Victoria Rosell, ‘miss Aeropuertos’ para presentar unos puntos violetas o morados.

En definitiva, se trata de que comercios y empresas pongan en un lugar visible una especie de disco o de señal visual que recuerde a las mujeres amenazadas por conductas machistas que están en un lugar protegido.

Lo curioso es que el propio González ofrece un dato demoledor sobre cómo ha evolucionado la seguridad para las mujeres en España.

Y resulta que desde que Irene Montero ha llegado al Gobierno y se ha hecho con la cartera de Igualdad, la cifra no puede ser más desoladora:

España es uno de los países más seguros para las mujeres, aunque no tanto desde que la marquesa es ministra de Igualdad. Al llegar al Gobierno, el Women, Peace and Security Index consideraba a España el quinto país del mundo en condiciones de vida para las mujeres. Durante su gestión ha retrocedido 10 puestos. Por si el turismo no estuviera en crisis, su Ministerio hace saber a las mujeres de Europa que somos un país peligroso y que si vienen aquí no deben entrar en tiendas sin punto morado, que luego vienen los líos.