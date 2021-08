¡Qué ‘crack’!: Una peregrina podemita llama al 061 (Emergencias Sanitarias) para denunciar que un hombre la perseguía masturbándose

La ‘lumbreras’ se llama Gloria Santiago y es diputada de Unidas Podemos en el Parlamento de Baleares donde ocupa el puesto de vicepresidenta.

Desde luego, por el bien de los ciudadanos insulares, más le vale saberse al dedillo las leyes y su aplicación porque lo que es el manejo de los teléfonos esenciales para atajar una situación límite ha dejado claro que tiene algún que otro problema.

La política morada, que se encuentra estos días haciendo el Camino de Santiago, subió a Twitter un mensaje en el que denunciaba la presencia de un hombre que fue tras ella un tiempo más que considerable y, según cuenta, masturbándose:

Hoy, en un tramo solitario del Camino de Santiago un tipo me ha perseguido haciéndose una paja. El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás. MÁS ALTO HAY QUE DECIRLO? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil de Navia.

No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres.

— Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 6, 2021