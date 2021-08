Pablo Casado electrocuta con guasa a los nacionalizadores de PSOE-Podemos: «¡Exprópiese!»

Dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Y a Pablo Casado, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, solo ha necesitado un vocablo para definir y sentenciar la propuesta de nacionalizar compañías eléctricas para intentar rebajar el recibo de la luz.

El político de la formación de Génova 13 ha respondido al planteamiento del Gobierno socialcomunista asegurando que eso no es otra cosa que aplicar a rajatabla el modelo de Hugo Chávez cuando iba con su cohorte por las calles de Caracas quedándose sin más los inmuebles que a él se le antojaban.

El tuit, que rápidamente se hizo viral, dio paso a la furibunda respuesta de las hordas podemitas que se lanzaron a intentar desprestigiar a Pablo Casado a cuenta de asuntos como su máster sobre el que en su momento ya se pronunció la Justicia dando la razón al líder del PP:

Se lo voy a poner fácil. Sr Casado

Las eléctricas muy de gobiernos de derechas, están atacando a este gobierno causando subidas y malestar en los ciudadanos…

Como no entran en razón, por ser muy de derechas y no querer a UP en el gobierno, la guerra está servida…

Expropiese!

— @yaestabien 🔻🆓🆘. 🍎🍋🍆 (@yaestabien17) August 13, 2021