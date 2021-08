Tertsch denuncia el silencio de la feminista Montero ante la barbarie talibán sufrida por las mujeres en Afganistán

La cazadora, cazada.

Es lo que tiene, en el caso de Irene Montero, el ir presumiendo por las esquinas de feminista.

Ya lo dice el clásico, «dime de qué presumes y te diré de qué careces». Y la ministra de Igualdad, que tan defensora de erige a nivel planetario de las mujeres, de repente ha enmudecido ante la barbarie talibán que están sufriendo las mujeres en Afganistán.

Ni una declaración, ni una nota de prensa y ni siquiera un triste tuit para demostrar al resto de la Humanidad su teórico compromiso con las féminas.

Hermann Tertsch, eurodiputado de VOX, al que no se le escapa una, ha puesto contra las cuerdas a la titular del departamento de Igualdad por olvidarse de unas mujeres que verdaderamente lo están pasando mal y que necesitan una ayuda real y no los fuegos de artificio que vende la podemita.

El también periodista y escritor recuerda a la ex de Pablo Iglesias que ahora tampoco parecen acordarse de quién gobierna en Estados Unidos, un presidente y una vicepresidenta que, al contrario que Donald Trump, han aplicado una política tibia respecto a los talibanes y los resultados, desgraciadamente, ya pueden constatarse:

No hay anuncio de manifestación ni de huelga de hambre de Irene Montero, la Belarra y demás feministas en protesta porque Biden y Kemala hayan dejado a las mujeres afganas a merced de la barbarie y la más brutal de las venganzas que caerá sobre ellas.

El tuit del político de VOX se viralizó y muchos fueron los que aplaudieron que pusiera negro sobre blanco la cruda realidad que se vive ahora mismo en Afganistán y como la de Unidas Podemos calla como una puerta:

Aún no he escuchado ni muuu por parte del gobierno de las atrocidades acontecidas en Afganistán… no piensan ayudar a sus hermanas con burka?? @IreneMontero

— Mrqts (@Mrqts2) August 14, 2021