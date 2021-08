Cuca Gamarra: «Es esperpéntico que el Gobierno, cuando tendría que dimitir, amenace con manifestarse contra sí mismo»

Alto y claro.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, sacude una tunda de zascas al Ejecutivo socialcomunista.

En una larga entrevista en el diario El Mundo este 15 de agosto de 2021, la que fuera alcaldesa de Logroño (La Rioja) no encuentra un solo aspecto positivo en la gestión de un Pedro Sánchez al que vaticina, eso sí, que aguantará en la poltrona todo lo que pueda o, al menos, hasta que sus socios de viaje puedan seguir sableando al conjunto de los españoles.

Para Gamarra, el colmo del despropósito se ha podido vivir en esta semana del 9 al 15 de agosto de 2021 con un Ejecutivo partido en dos, donde una parte, la de Unidas Podemos, estaba dispuesta a manifestarse contra su propio Gobierno a cuenta del tarifazo eléctrico.

Para la portavoz parlamentaria de la formación de Pablo Casado, la cuestión no ese esa. Si no se sabe gestionar un asunto de la enjundia del recibo de la luz, lo que hay que hacer es ir a elecciones y no perder el tiempo con juegos florales:

La incapacidad y la negligencia de la vicepresidenta tercera (Teresa Ribera) es lo que está impidiendo que se adopten medidas. Si tenemos una vicepresidenta incapaz y negligente y que no es capaz de hacer nada, lo que tiene que ser es cesada. Ya el máximo del esperpento lo representa que una parte del Gobierno diga que se va a manifestar contra el propio Gobierno. En vez de manifestarse contra sí mismo, dimite y convoca elecciones para que pueda tomar de decisiones quien sepa.

Gamarra tiene claro que el Ejecutivo socialcomunista está en sus horas más bajas y que Pedro Sánchez está más que amortizado, pero tampoco se hace ilusiones con la posibilidad de una convocatoria de elecciones anticipadas. Entiende que el presidente seguirá en su puesto mientras sirva a podemitas y separatistas a seguir liquidando España:

Pedro Sánchez goza de una grandísima debilidad parlamentaria, pero tiene también una grandísima debilidad personal, que es el poder, así que es capaz de alargar hasta que ya no pueda más. Mientras todos aquellos que buscan debilitar a España estén dispuestos a mantenerlo en el poder, él aguantará.

También asegura que el cambio de ministros ha sido una estrategia para ganar tiempo, pero al mes se les ha visto a todos el ‘cartón’ y, lo más relevante, que el Ejecutivo está completamente descabezado y sin ideas:

Se constata que no era una crisis de Gobierno, sino de un Gobierno en crisis cuyo problema se llama Pedro Sánchez. Por muchos ministros que cambies, el problema sigue siendo quién lo dirige. Era una operación de marketing y el tiempo al marketing le va muy mal. Pronto se ve que no hay nada detrás. Los que han llegado no están mejorando a los que se fueron.

La diputada del Grupo Popular no rehúye la pregunta sobre VOX y si será posible el reestablecimiento de relaciones con el partido de Santiago Abascal tras lo acontecido en Ceuta.

Ella sostiene que aquí lo que tiene que haber ahora es altura de miras, responsabilidad y no centrarse tanto en el debate sobre si fue o no un error del PP en Ceuta abstenerse para que saliera adelante la declaración comp persona non grata de Santiago Abascal: