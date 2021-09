Podemos vuelve a exigir una eléctrica pública y el calambrazo en las redes es colosal: «¡Si sois el Gobierno, inútiles!»

Llevan casi dos años formando parte del Gobierno de España.

Sin embargo, los de Unidas Podemos aún no deben haberse percatado que comparten sala y mesa del Consejo de Ministros con Pedro Sánchez y sus ‘notables’ socialistas.

Porque no es de recibo, y nunca mejor dicho, que quien es parte del Ejecutivo socialcomunista se monte por su cuenta y riesgo una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para proponer una medida que ni siquiera ha sido consultada al presidente del Gobierno.

«Hoy afrontamos un nuevo récord en el precio de la luz y desde Unidas Podemos entendemos que hay que actuar. No hacer nada no es una opción. Por eso hoy presentamos una Proposición de Ley para crear una empresa pública de energía». #EnergíaPúblicaYA

Sí, Pablo Echenique, portavoz de los morados en la Cámara Baja y Juan Pedro de Uralde, diputado podemita, presentaban el 2 de septiembre de 2021 una Proposición de Ley para la creación de una empresa pública de energía.

La iniciativa, que ya venía rondando en las cabezas de los parlamentarios morados durante las últimas semanas, es vendida como el Bálsamo de Fierabrás, como el remedio infalible para conseguir una bajada del recibo de la luz que si ya vino ‘fino’ en agosto de 2021, el de septiembre no le va a la zaga.

Sin embargo, la gran paradoja es que los de Unidas Podemos no se han percatado (o no quieren darse cuenta de ello) es que forman parte del gabinete sanchista y que, por tanto, el primer paso habría sido proponer esa medida en el Consejo de Ministros.

Como bien reza el editorial del ABC de este 3 de septiembre de 2021, el que debería de ir tentándose la ropa es el propio Pedro Sánchez al tener en el Ejecutivo a un socio poco fiable:

El mensaje que emite Podemos es relevante: Sánchez debe empezar a no fiarse de que rompan la coalición y acorten su legislatura.

Eso sí, no duda en calificar a la formación violeta de cínica y populista, amén de lanzar ideas desde la comodidad de los sillones ministeriales:

El cinismo de Podemos raya en lo cósmico. Sus ministros, si tan en desacuerdo están con su propio Gobierno, podrían dimitir, y no lo hacen. Pretenden desgastar al Ejecutivo desde dentro, con la más barata de las demagogias populistas, y traicionan el propio pacto que sellaron con Sánchez al presentar iniciativas parlamentarias a traición, sin negociar con el PSOE, y con el ánimo de hacer ver que Podemos no tiene culpa en el incremento masivo del precio de la electricidad o los combustibles. Pero no cuela.