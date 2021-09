Cantó vapulea a Belarra por seguir usando el bulo de Malasaña para culpar de homofobia a VOX : «No tiene vergüenza»

Les da igual 8 que 80.

¿Que lo de la agresión a un gay en Malasaña en plena tarde de un domingo 5 de septiembre de 2021 era una acusación más falsa que un euro de madera? Pues nada, se da la vuelta al argumento y a seguir dándole leña al mono, que es de goma.

Al menos esa sigue siendo la intención de la tropa socialcomunista, en particular los de Unidas Podemos.

Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno socialcomunista, lejos de pedir disculpas por poner especialmente a VOX en la diana de la inexistente agresión al joven de 20 años en el popular barrio madrileño, siguió erre que erre.

Ahora la cantinela que se saca la ministra podemita es que los del partido de Santiago Abascal pretenden usar esa denuncia falsa como norma general para ningunear el resto de agresiones homófobas:

Los odiadores profesionales están utilizando la falsa denuncia de una agresión homófoba para negar que la violencia contra las personas LGTBI está en aumento en España. No vamos a permitir que la utilicen para negar los casos de violencia que la gente LGTBI nos cuenta cada día.

Belarra insistía en el hecho de que la «extrema derecha» no solo negaba la violencia homófoba, sino que también estaba provocando que España fuese un país inseguro y con muchos ciudadanos que no se sentían libres:

Reclamo no poner el foco en las denuncias falsas porque se están utilizando para negar una violencia que es real. La extrema derecha hace que este país sea más inseguro y que haya personas que no se sienten libres. No lo vamos a consentir.