La socialista Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, acribillada por sus frivolidades en redes sociales

La socialista Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda (de 2008 a 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero) y en la actualidad es presidenta de REE (Red Eléctrica Española), ha ‘demostrado’ estar muy afectada por el precio de la luz con su actividad en Twitter.

Corredor se ganó las iras del respetable en un momento donde el tarifazo vuelve a estar en máximos históricos al tuitear sobre la película que, muy cómodamente, estaba viendo por televisión en ese momento.

Mi peli favorita…no puedo no verla…❤️ pic.twitter.com/IW1aEsom8u

Muy al estilo de Pablo Iglesias, que se dedicaba a recomendar series durante el confinamiento mientras ejercía como vicepresidente del Gobierno, Corredor subió una fotografía con una instantánea de la película que estaba viendo en ese momento.

Los tuiteros respondieron a su frivolidad asegurando que con estos precios, algunos de ellos no podían ni encender la televisión:

Para los que no lo sepáis está señora socialista se levanta 450.000 euros anuales de sueldo por «recomendaros» películas. Ex ministra De ZP y presidenta actual de Red Eléctrica. Cuando no puedas poner el horno acuérdate de sus películas favoritas.

— Pepino Blando (@BobbyKn70045483) September 15, 2021