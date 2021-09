Pablo Iglesias tiene razón al relacionar política con riqueza: el podemita multiplicó por seis su patrimonio

Tiene amnesia galopante o una cara de hormigón armado

Y todo parece decantarse por la segunda opción.

Porque desde luego es de propinarle un ‘zas en toda la boca’ a Pablo Iglesias cuando desde su nuevo púlpito, el de la Cadena SER, se pone a dar sermones en contra de esos políticos que se forran a manos llenas.

Ahora el fundador de Unidas Podemos viene a dárselas de máximo defensor del esfuerzo y del talento y a criticar que en realidad en España solo se hace rico aquel que está próximo al calorcito del poder político.

La frasecita de marras, aparte de definir claramente quién es en realidad Pablo Iglesias, fue argumento más que suficiente para que se llevase un revolcón en Twitter de los que hacen verdadera afición.

Un tuitero con mucha guasa daba la razón al que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez y adjuntaba una información relativa al patrimonio del político morado.

Iglesias, que cuando entró como eurodiputado en 2014 tenía bienes que no superaban los 60.000 euros, cuenta ahora con un patrimonio que supera de largo los 350.000 euros.

Otros internautas terminaron de rematar a Iglesias:

Si sólo hubiera sido eso … bueno. El problema es que dijiste una vez algo q se me quedo grabado en la mente a fuego. NO ganaremos las elecciones hasta que los viejos de este pais dejen de votar. En mi casa te has llevado a tres de ellos. Sólo un detalle :yo no olvido ni perdono

— David Sánchez Gil (@golfo_94) September 29, 2021