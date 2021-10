Santiago Abascal (VOX): «Con el PP de Ayuso tenemos la interlocución que no tenemos con Casado»

Sin pelos en la lengua y sin rehuir preguntas.

Santiago Abascal, líder de VOX, responde este 3 de octubre de 2021 a un largo cuestionario de los compañeros de Vozpópuli.

Hay aspectos que ya son ampliamente conocidos, pero otros tan jugosos como la confesión de parte de que hace prácticamente un año que no cruza palabra alguna con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pero sí que mantiene una relación fluida con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Pablo Casado y yo hablamos por última vez en la moción de censura del mes de octubre de 2020 y, efectivamente, parece que hay diferencias dentro del PP, pero yo no diría que hay dos posiciones. Diría que hay posiciones múltiples. Uno cuando escucha hablar del PP no se sabe si se refiere al PP de Feijoó, de Casado, de Isabel Díaz Ayuso… Mientras que VOX tiene el mismo mensaje inequívoco en toda España. No hay diferencia entre portavoces ni territorios. Con Ayuso sí hay interlocución.