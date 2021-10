La ‘naranja’ de Arrimadas se descompone: senadores y diputados de C’s ultiman su pase al PP

Ciudadanos es un partido en descomposición.

Y los cargos naranjas que aún ocupan escaños en sedes parlamentarias ya saben que seguir en la formación de Inés Arrimadas es decir adiós a sus puestos en cuanto vengan las elecciones.

Ya lo adelantó hace unas fechas, en el arranque de este octubre de 2021, el periodista Carlos Dávila:

Pocos de sus dirigentes -si es que todavía existe alguno vivo- creen que lo suyo tiene remedio, que la apuesta solitaria de Arrimadas posee otro futuro que no sea pagar las deudas y apagar la luz de la megalómana sede de la calle madrileña de Alcalá.

Cuando Casado ofreció a su interlocutora y en terreno propio lo que quisiera, la muchacha jerezana se resistió entonando las generales de la ley: «Somos muy distintos, vosotros conservadores y nosotros liberales, así que…». Uno de los asistentes no le dejó terminar: «Vamos a suponer que eso es verdad, pero más verdad es, querida Inés, que a vosotros ya no os vota nadie». No replicó, se quedó pegada al asiento. Ahora se resiste a morir políticamente, pero no se ha enterado de la triste realidad: ya está muerta.

Arrimadas está de nuevo en proceso de gestación y este podría ser su momento, si no acabará fotografiándose sepultando el muñeco de su partido en cualquier fosa común.